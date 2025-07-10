涉貪二審 顏寬恒喊冤：父親社會印象 導致自己被嗜血媒體抹黑

立委顏寬恒喊冤說，賣沙鹿莊園豪宅之因，是因為父親顏清標的社會印象，導致嗜血的媒體抹黑造謠攻擊他。（資料照）

2025/07/10 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控貪污詐領助理費、假買賣沙鹿莊園豪宅，台中地方法院一審於去年依貪污等罪名判處7年10月徒刑，今天高等法院台中分院二審開庭時，顏寬恒情緒激動說，這些都是「莫須有的罪名」，他強調，因為父親顏清標的社會印象，嗜血的媒體利用司法抹黑造謠，他才想賣掉沙鹿莊園豪宅，詐領助理費貪污的證據，竟是會計黃玉萍製作的「顏董代收代付總表」，這是黃女片面製作的表格，用此表格認定他貪污，他相當冤枉。

顏寬恒還強調，當民代初心是服務選民，他兢兢業業，「別人能做的，我不能做」，假買賣豪宅更是冤枉，他是因為父親（顏清標）的社會印象，導致嗜血媒體抹黑造謠，他又想繼續選立委，才想要買掉房子，至於貪污，他都自費掏腰包聘請助理，又何必假聘林進福（苑裡公司名義負責人，實際負責人為顏寬恒）當助理，並詐領每月區區數萬元助理費？

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不過，台中高分檢蒞庭檢察官葉建成反駁說，顏寬恒將豪宅以4000萬元，委託林進福賣給澤序空間設計公司女負責人張于廷，短短幾天就成交，顏寬恒還借錢給張女，交易價格遠低市價，不到營造成本的一半，交易之後顏家繼續住，「一切如故」，張女購屋時，甚至不知道豪宅位置，沒有點交，「天底下哪有這種交易？」，依常理判斷，這是假買賣。

至於貪污部分，檢察官葉建成也強調，林進福幫顏寬恒做事情多年，林進福之妻黃玉萍做的會計帳冊，是公司內帳，攸關股東權益，這才是最正確的帳冊，顏寬恒的說詞不足採信。

台中地院去年7月，針對台中地檢署起訴指控顏寬恒詐領助理費，假買賣沙鹿莊園豪宅，依「貪污治罪條例」的共同犯利用職務機會詐取財物罪、共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）等罪名，判處顏寬恒7年10月徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得108萬餘元沒收，偽造文書罪判刑6月，可易科罰金，同案被告苑裡營造公司負責人林進福判刑7年8月，褫奪公權2年。

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