台中豪雨襲擊 中山醫大校園積水成「正心湖」2小時消退

台中強降雨，網友PO出中山醫學大學校園積淹水。（翻攝自threads）

2025/07/10 12:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中昨天傍晚下起強降雨，有網友PO出中山醫學大學校園積淹水情形，風雨球場附近水位到涼亭桌椅，學生也回文，「居然是傳說的正心湖」、「免費漂漂河」、「傳說的正心湖又出現了、可以去划船」，校方回應，該區地勢較低，造成積水，立即啟動抽水馬達抽水，不到2小時就消退，校方當下也派員巡邏，維持安全。

昨晚強降雨，有網友PO出學校風雨球場附近積淹水情形，水位上升到涼亭桌椅，也有學生放上大雨來襲，停在球場旁的小貨車，水積到輪胎，網友也回應，「恭禧中山醫喜獲從天而降生態池一塘」、「走！畢業前遊一次」、「看起來是排水不良」、「好猛！」。

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中山醫大表示，昨晚下起強降雨，雨勢宣洩不及，該區地勢較低，因此有積水情形，滯洪池的抽水馬立即啟動，不到2小時已經排水消退，現在放暑假學生，留在校內學生很少，學校昨天已立刻前往巡邏檢視，颱風期間均做好防颱準備，近期校方已結合新建築擴大滯洪池的容納量的設計。

網友PO出中山醫學大學校園積淹水。（翻攝自threads）

網友PO出中山醫學大學校園積淹水。（翻攝自threads）

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