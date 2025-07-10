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    護國大遶境明天進入台中市 將從中二選區烏日玉闕朝仁宮出發

    護國大遶境十一日進入台中市，民進黨市議員 將發送進香旗及符令。（記者蘇金鳳攝）

    護國大遶境十一日進入台中市，民進黨市議員 將發送進香旗及符令。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/10 11:04

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕反共護台志工聯盟所發起的「護國大遶境」明天進入台中市，民進黨中央要求黨籍議員全力配合罷團，因此各站都會有黨籍市議員參與，明天上午9點30分從中二選區的烏日玉闕朝仁宮出發，民進黨秘書長林右昌會出席參香，黨部主委許木桂、立委蔡其昌、何欣純及黨團總召王立任及屬中二選區議員楊典忠、張家銨、曾威及黨籍議員將先徒步遶烏日各區再回到玉闕朝仁宮，隨後展開車隊遶境。

    「護國大遶境」兩天行程會採取車隊，在重要的地點會採取徒步，明天從中二選區的玉闕朝仁宮車隊出發後，車掃烏日區後，再到第六選區的中西東南區進行車掃，下午則是在第四選區西屯南屯車掃，晚上轉回第六選區的東區，進行徒步掃街，並在晚上8點進行政論晚會，因近來台中市多日降雨，地點還在尋覓。

    第二天上午10點則是從中八選區豐原鎮清宮出發，車掃中八豐原及中三潭雅神區，下午則回至第五選區的北屯，三點從北屯舊社公園出發，再回到中四選區的南屯文心森林公園，進行徒步掃街，晚上則在水安宮進行公民晚會。

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