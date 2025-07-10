志工頻遭辱罵毆打 許美華：80台密錄器已寄給近30個罷團

圖為「基隆絕沛」的志工在5月16日在百福黃昏市場宣導罷免立委林沛祥連署，遭到立場不同的中年女性推倒在地。（擷取自臉書基隆語）

2025/07/10 10:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免726投票進入倒數，近期仍時常傳出有罷團志工遭受辱罵、毆打等攻擊行為，為嚇阻攻擊行為，挺罷民眾規劃課金採購密錄器，希望能讓志工便於蒐證保障自身安全，反紫光奇遊團成員許美華發文表示，總計80台密錄器已於昨天打包寄出給近30個罷團。

許美華在臉書發文指出，大家非常關心、爭相課金的密錄器，總共80台、要分送給將近30個罷團，已經打包寄出去了！她表示各地罷團志工在街頭舉牌時，經常被辱罵甚至遭到攻擊，幾天前文山區一位女性志工被打事件，更是引起眾怒。為了讓罷團志工在出攤站街頭的時候，可以配戴密錄器全程錄音錄影，在遭受各種無端攻擊時，就可以保全證據提告。

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許美華表示，密錄器不只是為蒐證保障自身安全，也希望可有效嚇阻反罷方不理性的攻擊行為。她也指出，「這次的密錄器募集、發送計畫，發起前後不到5天就完成，要大大感謝文山退葆志工許達達和焦慮粉絲Sarah Tsai。他們兩位跟友人Wing Yang，先自己買了幾台送給志工，後來想要擴大計畫，發現資金需求龐大，才來跟我聯絡求援」。

許美華說明，「這次課金分送密錄器計畫，因為一次分送將近30個罷團，如果沒有他們兩位小幫手幫忙，絕對不可能在短時間完成」、「在這個短短幾天的過程中，達達與Sarah聯絡罷團，統計出志工需要密錄器數目。然後，依照警方建議的規格選用創見產品，同時也確認這些密錄器是台灣製造。為了找到最好的價格，Sarah多次來回跟電商、門市詢價，不厭其煩的一直跟我回報，跟我討論課金方式，連續好幾個晚上，半夜都還在處理密錄器各種事，真的很繁瑣」。

許美華提到，「考慮到極大化這批課金秘錄器的使用效率，我們也建議各罷團，在大罷免結束，確認不再需要密錄器之後，請將秘錄器轉贈給在地有需要的團體，如學校導護志工、義消、義警等民間公共服務單位」。

許美華表示，在大罷免之後由罷團轉送密錄器給學校志工導護媽媽等其他單位，善用金資源、形成善的循環，這個很棒的建議，來自一位粉絲的私訊，在這裡也謝謝他。

許美華在文末也指出，「最後，我要感謝這次好多爭相課金的粉絲。本來我希望這次能讓等待許久的眾多小額課金粉絲參與，達達也特別做了線上表單，但後來詢價多次之後，因為廠商給我們的最優惠團購價格，每筆訂單必須至少要20台起算，最後只好跟許多熱切想要課金的粉絲說抱歉了」。她也提到，「未來幾天，罷團志工應該就會收到這80台密錄器了，請多注意安全，我們一起衝到終點」。

圖為罷免桃園市第四選區立委萬美玲的罷團志工，在虎頭山步道宣講時，遇到萬美玲支持者拿著安全帽亂揮。（圖擷自threads）

圖為「文山退葆」一名女性志工3日傍晚遭揮拳，罷團批評賴士葆未譴責暴力。（「文山退葆」提供）

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