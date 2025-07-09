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    台中屯區暴雨猛灌路基掏空 何欣純冒雨急勘災

    台中大里健行路路基掏空，何欣純立委（右）和健民里長楊進祿（左）到場勘災。（楊進祿里長提供）

    台中大里健行路路基掏空，何欣純立委（右）和健民里長楊進祿（左）到場勘災。（楊進祿里長提供）

    2025/07/09 21:28

    〔記者陳建志／台中報導〕台中整天大雨不斷，在大雨和溪水沖刷下，大里區健民里通往黃竹里的健行路邊坡，今天下午傳出路基掏空，立委何欣純、健民里長楊進祿都冒雨到場勘災，因雨勢不斷坍方、掏空範圍持續擴大，已趕緊通知市府和第三河川分署，先吊掛消波塊穩固路基，避免範圍繼續擴大，危及用路人安全。

    何欣純立委表示，今天台中大雨不斷，位於屯區的大里、太平都傳出災情，包括台74線大里草湖匝道兩側車道，地勢低窪處淹水、大里健民里新社區也出現積水，太平長龍路赤崁頂觀景平台，更因連日降雨出現巨大裂縫，整個觀景平台擔心塌陷，已拉起警戒線，尤其健民里健行路因豪雨出現路基掏空，趕緊連絡第三河川分署到場勘災。

    大里健民里長楊進祿表示，里內通往黃竹山區的健行路，在靠近建東路口的道路邊坡，今天的大雨沖刷，還有草湖溪暴漲溪水侵襲下，出現路基掏空的狀況，擔心危及用路人安全，趕緊通知公所等單位，並放上警示錐示警。

    第三河川分署獲報，今天傍晚趕緊派人到場勘災，發現路基因為大雨出現坍方、掏空的狀況，將通知廠商先吊掛消波塊來穩固路基，避免溪水和雨水持續沖刷，讓坍方的範圍持續擴大。

    台中大里健行路的路基邊坡，因整天大雨出現坍方、掏空狀況。（楊進祿里長提供）

    台中大里健行路的路基邊坡，因整天大雨出現坍方、掏空狀況。（楊進祿里長提供）

    台中大里健行路路基掏空，何欣純立委冒雨到場勘災，並聯絡第三河川分署緊急處理。（何欣純立委提供）

    台中大里健行路路基掏空，何欣純立委冒雨到場勘災，並聯絡第三河川分署緊急處理。（何欣純立委提供）

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