台中暴雨中站街頭 黃捷痛批藍委「地方親切、立院毀憲」

台灣女力立委黃捷、張雅玲偕同議員陳俞融、謝家宜，與前立委莊競程等人不畏台中風雨，穿著雨衣在雷雨中站在崇德路口路口宣傳7月26日投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/09 19:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕726大罷免投票進入倒數，台灣女力立委黃捷、張雅玲今天傍晚偕同議員陳俞融、謝家宜不畏台中風雨，穿雨衣在雷雨中站在崇德路口路口宣傳7月26日投下罷免同意票，黃捷更道破台中市國民黨委黃健豪等人在地方親切對待鄉親，在立法院卻是毀憲亂政，要開放大量中國移民來台，這時是保衛家園的關鍵一刻。

黃捷說，台中立委在地方上笑臉迎人，對鄉親客氣、親切，在立院卻是毀憲亂政，要開放大量中國移民來台、癱瘓憲法法庭、凍結許多重要預算，包括刪凍消防、農業補貼及台電1000億，這一行需要台灣人站出保衛家園、國家。

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黃捷說，今天台中下大雨，也不會澆熄罷免藍委的決心，這場是攸關台灣生存的選舉，台中人與台灣人都應該共同專注，呼籲台中人在726站出來投票。

張雅琳與黃捷也說，江啟臣率團包括黃健豪等立委到美國參訪，聲稱見到重要人士並轉達台灣意見，會捍衛國防預算，但在立法院所為完全相反，凍刪國防預算刪凍，大玩兩面手法。現場聽到2人向美國人承諾，但國防部長已指國民黨在玩危險遊戲，因此，台灣人要展現捍衛國家的關鍵。

前立委莊競程也說，藍委透過立院職權，企圖攤瘓政府、削弱國防、出賣台灣主權，是台中最親中的立委，要以簽和平協議、教改方式認同中國，為台灣帶來危險，因此投下罷免同意票是愛國家，呼籲大罷免大成功。

立委何欣純、黃秀芳原定參加台灣女力護台站路口宣講，卻因台中太平雨災及彰化水災，趕赴勘災。

台灣女力立委黃捷、張雅玲偕同議員陳俞融、謝家宜，與議員曾朝榮、前立委莊競程等人不畏台中風雨，站路口宣傳7月26日投下罷免同意票。（記者蔡淑媛攝）

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