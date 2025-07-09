雨炸台中大淹水 汽機車「陸上行舟」畫面曝

台中市下大雨，沙鹿、龍井、大雅及市區等多處積淹水，汽機車宛如陸上行舟。（翻攝自Threads）

2025/07/09 18:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受低壓帶及西南風影響，台中市今天下起大豪雨，沙鹿、龍井、大雅及市區多處積淹水，尤其海線地區雨量達每小時60毫米致淹水，神岡區堤南路（國1下方涵洞）積水也達20公分，待雨勢減小，積淹水地區大多在中午前消退，不過目前仍持續降雨，市府和民眾仍警戒。

台中市下起豪大雨，民眾拍下龍井區東海別墅商圈、台灣大道等地馬路積淹水，機車路過猶如陸上行舟，公車經過也像「台灣大道龍舟賽」，濺起一波波「水浪」；南屯區永春路近忠勇路口，也發生快車道人孔蓋（水溝）被積水衝翻。

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市府統計，海線地區因強降雨導致多處積水，造成沙鹿、清水、梧棲及龍井等區共13處民宅局部積淹水，除了清水區南社路1戶緊鄰魚塭，因逢間歇性大雨及潮汐影響，下午積水尚未消退，其餘12戶在中午前均已退水，協助撤離清水1戶2人依親、沙鹿1戶由家人接回安置。

市府指出，全市車行地下道目前計16座，都已完成機電設備及抽水設備測試運轉，並以智慧應用監視器及水位感測器，可隨時遠端監控地下道水位，另於汛期前辦理地下道淹水封閉實地演練。針對各在建工程（大肚和美跨河橋梁、埤豐橋改建、東豐快、台中巨蛋等）加強圍籬及施工材料加固及各項防汛措施，確保防汛安全。

市府盤點清水、梧棲、龍井、烏日、南屯等16處低窪易淹水地區，轄內5座大型與5座簡易抽水站總抽水能量達34.3CMS，約可在5分鐘內排除4座標準游泳池水量，另市內設有24座滯洪池，可提供約41.1萬立方公尺滯洪空間，並完成排水系統清疏超過503公里，提升整體防洪能力。

中市大豪雨，造成沙鹿、龍井、大雅及市區等多處積淹水，其中南屯區道路人孔蓋被大水翻起。（翻攝自Threads）

中市大豪雨，造成沙鹿、龍井、大雅及市區等多處積淹水。（翻攝自Threads）

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