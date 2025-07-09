台中市府拚永續淨零 與永續能源研究基金會簽署倡議書

台中市長盧秀燕與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「公部門永續發展倡議書」。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/09 17:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全世界都面臨極端氣候，中央跟地方需攜手做到淨零排碳，台中市長盧秀燕今天率領市府31局處首長與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「公部門永續發展倡議書」，盧秀燕說，台中市對永續淨零已有3步驟，但不自滿，今天與基金會簽署倡議書，展示中市府決心；簡又新說，全世界面臨氣候變遷，淨零轉型非常重要，台中市府是模範，可告訴其他縣市如何做。

盧秀燕說，全球發生極端氣候，這幾天就可感受到，地球只有一個，也因此，永續淨零是必走方向，台中市政府在永續淨零又穩又快又落實；台中市政府有3個步驟，第一個就是簽署氣候緊急宣言，對於極端氣候問題要重視，第二，公布永續淨零的途徑，第三就是每兩年公布自我檢視的報告書。

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盧秀燕說，但是市府不會以此為滿足，跟台灣永續能源研究基金會董事長簡永新簽署「公部門永續發展倡議書」，今天31局處的首長都到，因為各部門要更加努力才能解決問題，而且不是自己好，還要周圍的縣市好，但很多縣市首長在勘查，有派員參加，包括她昨天上午也在勘災，要請基金會能夠跟市府指導，給市府更多協助。

簡又新說，永續基金會已成立18年，所有事情要成功，特別是永續發展，要由上而下，首長要有決心才可能做好，跟70多所大學簽倡議書，100多個業者簽倡議書。

簡又新指出，辦了18年評比，參加比賽的公司政府機關有1000多個單位，加起來總預算及營業額超過36兆，因此評比相當有公信力，而台中市政府成績在6都遙遙領先。

簡又新說，全世界面臨氣候變遷，中國發生大洪水，年初美國洛杉磯燒了1個月，要應付就要淨零轉型成功，中央提出政策，地方執行，台中市是模範，可告訴其他縣市如何做。

台中市長盧秀燕率領31局處長，與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「公部門永續發展倡議書」。（記者蘇金鳳攝）

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