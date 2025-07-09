護國大遶境啟動步行368公里 台中民眾沿途設加油點

反共護國志工聯盟號召組成「護國勇腳組」出發，台中民眾冒雨提前在文心路沿線打氣。（記者黃旭磊攝）

2025/07/09 16:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕反共護國志工聯盟號召組成「護國勇腳組」今天（9日）從雲林北港朝天宮廟前出發，展開徒步11天、長達368公里縱走行程，預計11日（週五）走進台中市區，民眾提前在南屯區文心路沿線自組加油點，為勇腳組成員打氣，台中市民進黨市議員陳淑華說，力挺護國大遶境，一定要在7月26日「罷免投同意，守護我們的國家。」

護國大遶境車隊及徒步隊伍預計週五上午，從烏日玉闕朝仁宮集結出發，宮方開始整備接待點，台中市民進黨市議員曾威、張家銨等轄區民代將趕往陪行，曾威說，全力配合罷團活動，一定要大罷免、大成功，而饒舌歌手閩南狼（陳柏源）組隊「台中義虎堂」，號召虎爺祖護國車隊掃街。

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台中市民力挺罷免護台大遶境活動，台中市議員何文海說，徒步行腳隊伍預計週五下午4時許抵達南屯區，提前在文心路一段31號設置加油點，呼籲鄉親一起來為勇士加油。

陳淑華表示，距離罷免藍委廖偉翔投票日僅剩17天，全力配合罷團活動，也到文心路沿線站路口，組織陸戰配合護國大遶境，一定要在7月26日罷免投同意，民主更有力，守護我們的國家。

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