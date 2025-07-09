台中重機勝地疑暴雨掏空 太平赤崁頂平台現15公尺裂縫

台中連日暴雨，太平旅遊聖地赤崁頂的觀景平台，出現長達15公尺的裂縫，市議員蔡耀頡擔心危及遊客安全。（圖由蔡耀頡提供）

2025/07/09 14:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中接連幾天降下大雨，不但平地多處出現淹水，就連山區也出現災情，民進黨太平區市議員蔡耀頡今天下雨時上山勘災，發現太平區重機和自行車勝地的赤崁頂觀景平台，疑因連日大雨，和路面出現長達15公尺、寬約5公分的巨大裂縫，擔心整個觀景平台塌陷危及遊客安全，要求市府相關單位趕緊拉起封鎖線，禁止進入。

蔡耀頡指出，今天上午太平又下起大雨，伴隨陣陣的打雷聲相當嚇人，因接獲民眾通報，太平東汴山區的赤崁頂觀景平台出現裂縫，特別冒雨上山勘災，果然發現觀景平台和路面出現長達15公尺、寬度約5公分的裂縫。

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蔡耀頡表示，懷疑是連日暴雨與先前地震影響，造成平台結構出現明顯位移，情況相當危險。

蔡耀頡指出，該平台是中部地區重機與單車愛好者的重要旅遊據點，視野遼闊、遊客頻繁。過去就曾因暴雨導致擋土牆掏空、邊坡滑動，道路出現下陷與錯位，如今再次出現更嚴重裂痕，連飲料杯都能輕易插入裂縫，令人憂心。

蔡耀頡表示，已緊急通知市府相關單位，於觀景平台周邊設置封鎖線、禁止進入，並呼籲市民勿冒險前往山區，確保自身安全。

台中今天上午下大雨，市議員蔡耀頡到太平山上勘災，發現地赤崁頂的觀景平台，出現長達15公尺的裂縫。（圖由蔡耀頡提供）

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