台中強降雨再現「跳舞水溝蓋」 綠議員痛批馬路竟有間歇泉

強降雨導致永春路近忠勇路口，發生快車道人孔蓋翻湧如跳舞畫面。（市議員何文海提供）

2025/07/09 13:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕受低壓帶及西南風影響，中央氣象署持續對台中市發佈大雷雨即時訊息，民眾今天拍下龍井區東海別墅商圈、台灣大道等地馬路積水狀況，譏稱公車過路彷如「台灣大道龍舟賽」，而南屯區永春路近忠勇路口，也發生快車道人孔蓋（水溝）被積水衝翻，在路面翻湧如跳舞畫面。

台中市民進黨市議員何文海痛批說，市府未對居民發出淹水警戒，也照樣噴出水溝間歇泉，真要好好檢討建設、水利等相關局處防洪預警流程，全面失靈中。

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颱風丹娜絲減弱為熱帶低氣壓，今天（日）從清晨8時起持續為台中市區帶來大量雨勢，雨勢持續超過4小時到中午未歇，南屯區區永春路快車道人孔蓋被積水衝翻，積水湧現影響車流，居民驚呼水淹到人孔蓋都在跳舞，也批評說藍委廖偉翔面臨罷免風暴，選區淹水「他人哩」？廖偉翔並未回應淹水處置。

轄區市議員何文海緊急通報市府移回孔蓋，何文海痛批稱沒發出淹水警戒，也照樣噴出水溝間歇泉，台中市建設局等單位緊急派員搶修處置。

永春路快車道人孔蓋翻湧，選民批評轄區立委未發現處置。（讀者提供）

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