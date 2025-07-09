中市清晨強降雨海線最嚴重 沙鹿北勢國小前積水超過腳踝

北勢國小前嚴重淹水（王立任提供）

2025/07/09 11:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市清晨降下豪大雨，各地都出現積水，很多民眾在網路群組PO文，如台中公園的人行道變河畔、水溝蓋還噴出水，而且海線更為嚴重，沙鹿的四平街鎮南路口、北勢國小前面、光華路、北勢東路都積水嚴重，北勢國小前還有一台機車冒險騎過，而龍井的龍山街一處民宅還遭水淹，民進黨團總召王立任要求市府要加強防洪措施，不要以極端氣候為藉口。

昨天彰化降豪雨，今天清晨則是台中市降豪雨，台中市已有多處道路積水，台中公園的人行道也積水，而海線沙鹿、龍井更為嚴重，東海別墅商圈、沙鹿的四平街鎮南路口、北勢國小前面、光華路、北勢東路等道路多處積水，積水還從四平街鎮南路口路面還溢出，甚至超過腳踝，甚至還有一輛機車冒險騎過，龍井的龍山街一處民宅，水還淹進家中。

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王立任表示，現在極端氣候常常帶來強降雨，人民的財產生命安全受到威脅，而今年第一波颱風前所帶的強降雨，造成海線嚴重水患，市府應加強清淤防洪，而非以極端氣候作為藉口，尤其是現今才剛進入颱風季，而且是第一個颱風就造成如此的水患，市府不應掉以輕心。

龍井區的龍三路一處民宅遭水淹（王立任提供）

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