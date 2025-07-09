街友當董事長！中打破2億元詐欺洗錢集團 驚見「人頭老闆宿舍」

警方搜索詐欺洗錢據點時，發現15名「人頭老闆」住在一起，包括街友、經營餐廳失敗的負責人等。（警方提供）

2025/07/09 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心第三隊（中打）於今年4月間，攻入一處詐欺洗錢集團據點，赫然發現裡面住15人，包括街友（遊民或流浪漢）與經營餐廳失敗的負責人，他們都是詐團虛設公司帳戶的「董事長」，宛如「人頭老闆（董事長）宿舍」，警方逮捕于姓主嫌、幹部、車手與人頭帳戶犯嫌計29人，查扣現金475餘萬元，並向法院聲請查扣涉案銀行帳戶385餘萬元，此集團洗錢逾2億元，不法所得高達上千萬。

台北地檢署依全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名，聲請羈押主嫌等11名幹部，並依上述罪名起訴29人。

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這個詐欺洗錢集團，主要手法是「假投資、真詐財」，2024年初成立，警方清查受害人將近百人，且尚有數十名被害人仍在清查中，洗錢超過2億餘元，警方並阻止被害人匯款達1000餘萬元。

中打調查報請北檢指揮偵辦，會同新北市政府警察局等單位，發現于男先收購特定公司後，再以數十萬報酬，吸引「自願性人頭」擔任公司負責人，這些「人頭老闆」免費被安排住在據點，由洗錢集團成員假扮公司會計與董事，到縣市政府工商管理單位，以變更公司印鑑、負責人或名稱為由，將特定公司變更為人頭老闆（董事長），再到銀行辦理公司帳戶開戶，交給詐欺機房用於行騙洗錢。

警方於今年4月搜索據點，發現15名人頭「老闆」，就住在據點內，其中4人是無業的流浪漢（街友、遊民），3人是經營餐廳失敗的負責人，其餘則是曾從事營造、水電、土地仲介買賣或無業者，到銀行時還會穿西裝或洋裝，他們具有專業領域的知識，辦帳戶面對銀行人員提問時，比較能取信銀行而核准。

警方搜索詐欺洗錢據點時，發現15名「人頭老闆」或「人頭董事長」住在一起。（警方提供）

警方搜索詐欺洗錢據點時，發現15名「人頭老闆」或「人頭董事長」住在一起。（警方提供）

警方搜索發現15名人頭老闆住在一起，宛如宛如「人頭老闆（董事長）宿舍」。（警方提供）

警方於據點查扣的現金。（警方提供）

警方發現這個犯罪集團也搞KYC認證，避免黑吃黑。（警方提供）

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