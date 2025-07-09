江啟臣父親江海泉逝世 低調治喪僅家祭

江啟臣在臉書公布父親離世消息，表示治喪事宜將一切從簡，告別式當日也僅保留家祭儀式。（資料照）

2025/07/09 08:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院副院長、國民黨立委江啟臣於今日（9日）凌晨發文表示，父親江海泉年事已高昨（8日）晚安詳離世，他遵行父親想法，治喪事宜將一切從簡，告別式當日也僅保留家祭儀式。

江啟臣提到：「每次在臉書上分享父親的近況，總是收到大家溫暖的祝福與關心，謝謝你們！而這次則是要代替他向大家最後一次說謝謝。家父因為年事已高，昨晚安詳離世隨佛祖前往修行之路。雖然萬分不捨，但我們相信他已離苦得樂，往生善處，開啟另一段清淨自在的旅程。」

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回憶起父親一生，江啟臣表示，父親一生平凡低調，不求顯耀，只求心安；父親以身作則，要求孩子踏實做人、認真做事；父親總是外剛內柔，用行動示範什麼叫做體貼與承擔。江啟臣回憶：「他最常說的一句話是『不要麻煩別人』。在我心目中他就是這樣的一個人！」

江啟臣提到，因為遵行父親想法，治喪事宜將一切從簡，懇辭奠儀、花籃，請大家以祝福取代；告別式當日也僅保留家祭儀式，希望不要影響大家的生活，讓家人能用最溫暖、單純的方式，陪伴父親走完人生最後一段路。

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