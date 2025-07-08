中投區高中免試錄取率達99.99％ 缺額數破6000個

中投區免試入學放榜，錄取率達99.99%，僅36人未錄取。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/08 16:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區高級中等學校免試入學分發作業今（8）日放榜，中投區免試入學一般生總招生名額為2萬5995人，報名人數為1萬9703人，錄取人數為1萬9667人，整體錄取率達99.99%，台中市教育局指出，其中有高達99.82%學生以第一志願群即獲錄取，今年缺額數破6千個，今日放榜後各校仍有6328個缺額；另有36人未錄取學校，原因是志願數選填不足，平均選填志願數低於10個。

台中市政府教育局提醒，依簡章規定學生需於7月10日上午11時前完成報到，逾期視同放棄。

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中投區免試主委學校台中高工校長黃尚煜指出，技術型高中錄取台中高工電機科最低積分為93分；錄取台中家商應用英語科最低積分為89分，相較於普通型高中，技術型高中的最低錄取分數有逐年提升趨勢。

教育局指出，中投區學生最多可選填50個志願，今年度全區學生平均選填17個志願，但有多達99.82%學生以第一志願群即獲錄取，顯示各國中志願輔導選填有成效，同時經比序後同分而增額錄取的學生共13人，未獲錄取人數為36人（男生24人、女生12人），平均選填志願數低於10個。

今年缺額數達6328個，教育局提醒，各校續招相關資訊將公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，未錄取學生可善加利用續招方式入學。

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