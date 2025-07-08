丹娜絲重創嘉義！台中隊整裝馳援 盧秀燕：同島一命、同舟共濟

丹娜絲颱風重創嘉義，台中市建設局與環保局整裝出發馳援災後重建。（記者許國楨攝）

2025/07/08 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕丹娜絲颱風橫掃中南部，重創嘉義縣市，造成大規模淹水與災損，台中市長盧秀燕接獲嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠請求協助後，第一時間啟動跨局處支援機制，今（8）日一早由建設局與環保局組成的「台中隊」整裝出發，馳援嘉義進行災後重建。

盧親自到場指揮與送行，並深深鞠躬感謝參與救援的市府同仁，強調「同島一命、同舟共濟，台中市絕不缺席」，台中市本身也遭受颱風波及，市府迅速應變、守護市民，展現高效率災防韌性，如今他縣市有難，台中隊更是義不容辭，全力支援。

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此次出勤的台中隊兵分兩路，由具備豐富救災經驗的幹部領軍，建設局派出曾參與高雄災後搶修的副總工程司郭坤雄帶隊，動員40名人力與4台山貓、7台吊卡車、3台抓斗車、19台鏈鋸等重型設備，環保局則由大里區隊長蕭國柱與班長周志揚領隊，動員20名清潔人員與3台山貓、3台抓斗車、3台回收車共同前往，協助嘉義市容清理、道路重整與災區排障。

盧透露，今早與翁章梁縣長再度通話，對方擔憂人力仍有不足，她當場允諾台中市會再追加支援，無論人力或機具皆全力配合，她強調，台中隊擁有高雄、南投、基隆等地災後重建實戰經驗，是最值得信賴的防災部隊。

她也向所有出勤人員喊話：「你們是災後英雄，不只守護台中，也溫暖全台」，並叮囑團隊注意安全，發揮團結精神，圓滿完成任務，為台灣重建出一份力。

盧秀燕叮囑團隊注意安全。（記者許國楨攝）

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