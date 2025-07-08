獨家》性侵32小球員還拍片 台中棒球教練松志彬90罪判刑

台中某國小棒球教練松志彬，涉嫌對32名小球員猥褻、性侵，台中地院今天一審宣判，90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期。（記者陳建志攝）

2025/07/08 09:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小擔任棒球教練的松志彬，2004年就曾猥褻3男童遭判刑，不過學校疏失未察覺，2018年起在該國小擔任6年棒球教練，卻涉嫌在學校還有到澎湖、高雄等外縣市比賽期間，對32名男學童猥褻高達90次，年紀最小僅4歲，還拍下至少34段不雅影片，台中地檢署今年3月依對未滿14歲少年為強制猥褻、強制性交等罪名，共觸犯90罪起訴，台中地院審理後，今天一審宣判，90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，因還有其他案件，未定應執行年。

松男早在2004年起於8年期間先後猥褻3名男童，因其坦承犯行及賠償和解，法官依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年免入獄，不料校方未察覺有此前科，聘請他擔任棒球教練，因和家長互動良好深受信任，沒想到私底下竟是狼教練。

起訴書指出，松志彬從2018年至2024年擔任某國小棒球隊，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童（隊員）見面等機會對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，甚至要求孩子們互摸、肛交，若不肯乖乖就範，就不讓孩子上場打球，直到去年10月家長投訴此案才爆發。

松男犯案地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室（帶隊比賽）、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店（帶隊比賽），以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計32名學童受害，次數高達90次，且拍攝34段不雅影片。

台中市社會局並在今年4月依據「兒童及少年福利與權益保障法」公告其姓名。

台中地院審理後今天進行一審宣判，90罪分別判3年6月至8年6月不等的刑期，因還有其他案件，未定應執行年。

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