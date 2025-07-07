豐原五口命案遭疑輕縱詐嫌 中檢颱風天沒休息曝進度

台中「豐原五口命案」，台中地檢署今天強調已到案被告2名，查證證人11名，絕對依法查辦、從嚴訴追。（記者陳建志攝）

2025/07/07 20:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓一家「豐原五口命案」，因涉案的李姓團購主檢方複訊後以15萬交保，外界質疑有輕縱之嫌，台中地檢署今天再度對外說明偵辦進度，強調目前已查扣15部電子設備進行數位鑑識採證，已有2名被告到案，並查證議員、當鋪業者等11名證人，釐清生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡，重申絕對依法查辦、從嚴訴追的決心。

台中地檢署表示，本案相驗時，就由檢察長指派主任檢察官協同檢察官、台中市政府警察局成立專案小組，並在7月4日持法院核發搜索票執行搜索，約談李姓、張姓等2名犯嫌到案說明。

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承辦檢察官並在7月5日上午親自率同專案小組前往王家住處實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組加速進行扣案15部電子設備的數位鑑識採證，並儘速調取關係人的資金流向、刷卡記錄進行交叉比對。

同時間，迅速清查疑似參與黃金投資的林姓、黃姓、周姓等3名證人到案說明投資內容，並通知受理陳情市議員、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，至7月6日止，合計到案被告2名，查證證人11名，調查行動於今天仍持續進行中。

關於外界關注，死者生前有無受到討債恐嚇、是否遭受毒害身亡；抑或存有其他共犯等節，專案小組亦已全力投入、一一查證，縝密偵辦，務求釐清真相，以告慰死者及家屬，並對犯罪者嚴查重懲、決不寬貸。

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