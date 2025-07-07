丹娜絲颱風》凌晨台中海線2戶民宅進水 一獨居老婦安置旅館

台中市長盧秀燕表示，清晨至上午海線雨量相當大，造成多處道路淹水。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/07 11:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前已脫離丹娜絲暴風圈，台中市目前並無重大災情，但清晨海線雨量相當大，多處道路積水，市長盧秀燕今天上午至災害應變中心主持第三次會報，她表示6點到8點因海線地區雨勢大，有十多處道路淹水，清水及沙鹿各有一處民宅進水，但現已消退，尤其是清水菁埔路一處民宅進水，因屋主是77歲的獨居婦人，公所便將老婦安置在旅館。

台中市災害應變中心今天進行第3次會議，盧秀燕表示，台中市的雨量從昨晚開始就增強，尤其是山級及海線雨量最大，依據氣象站數據，此次丹娜絲颱風，今早7至8時台中最大降雨量落在神岡區，降雨量達61mm（豪米）。

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此外，依據氣象站的簡報數據，台中海線雨量也相當大，6、7點對流雲系移入，0點到10點為止，清水區累積82毫米，西濱125.5毫米，國三段143毫米，已達豪雨等級。

由於海線清晨到上午雨量大，因此清水菁埔路就有一處民宅淹水，而清水區公所便將民宅內獨居77歲的婦人安置在旅社。

市長盧秀燕表示，雖丹娜絲颱風離台，一整天還是會有強降雨，請民眾要小心，道路有10多處淹水，家戶有2戶淹水，其中一位就是清水的70多獨居長輩，已安置旅館。

台中市政府舉行第三次會報（記者蘇金鳳攝）

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