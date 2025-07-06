有水溝蓋沒水溝？中市議員批螺絲鬆 市府：未完工集水井

台中市4、5日兩天急驟雨造成市區文心路、台灣大道大積水，民進黨中市議員陳俞融質疑，市府的防淹水整備螺絲未拴緊，痛批北區德化街竟出現有水溝蓋卻沒有做水溝。（陳俞融提供）

2025/07/06 20:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市4、5日兩天急驟雨，造成市區文心路、台灣大道大積水，民進黨中市議員陳俞融質疑，市府的防淹水整備螺絲未拴緊，痛批北區德化街竟出現有水溝蓋卻沒有做水溝，一個水溝都做不到位，路口積水無法有效解決，市民如何相信市府有能力應對極端氣候？

市長盧秀燕則表示，可能議員誤會了，該處位於道路路口轉角最低處，且地勢較低，里長希望能增加一個集水井，避免強降雨側溝洩水不及而影響住戶，因此近期施作人行道改善工程時，於該處增設一處集水井，既有排水側溝功能不受影響；集水井尚未施工完成，未來將會清理並聯通排水側溝。

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陳俞融指出，5日的大雨，北區多處淹水，行人被迫涉水而過，甚至在太平國小外、中華路與太平路轉角，先前每逢大雨，家長接送區便嚴重積水，水溝蓋噴出水柱，險象環生，她曾邀集市府建設局、水利局現場會勘並承諾改善，但前天的淹水，顯示市府改善措施顯然沒有成效。

她更痛批，北區德化街竟出現有水溝蓋卻沒有做水溝，一個水溝都做不到位，路口積水無法有效解決，市府真的有能力應對極端氣候？也由於颱風即將來襲，她今天上午聯繫建設局及包商，要求立即改善此一排水孔工程，下午2點半，包商已將崇德路一段及德化街轉角處的排水孔蓋打開，而包商也表示已經將塑膠板移除，排水孔沒有積水淤泥，排水應該不會有問題。

建設局強調，原本就有水溝，但為消除民眾「有水溝蓋卻無水溝」疑慮，已於今日下午將模板拆除。

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