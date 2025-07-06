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    首頁　>　臺中市

    台中今晚明天停班課 台中捷運班距調整為15分鐘一班

    中捷表示，班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    中捷表示，班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2025/07/06 17:36

    首次上稿11:18
    更新時間17:36（中捷調整班距）

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應丹娜絲颱風可能帶來的風雨，台中市政府宣布今（6）日晚上6時至12時及明天停止上班、停止上課。台中捷運公司表示，捷運綠線配合停班停課將調整班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整；而舊社站「捷舞103」空間也將暫停對外開放使用，請旅客留意相關訊息。

    此外，台中捷運公司並表示，行控中心將視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛，在列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

    台中市政府今天宣布晚上6點起至明天一整天停班課，中捷公司宣布，捷運綠線配合停班停課將調整班距為15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整。

    丹娜絲颱風預計今天下午登陸，中捷公司表示，已完成各車站及廠區各項防颱整備及應變準備，加強檢視車站、列車及設施設備，提高警覺注意任何狀況，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

    中捷公司表示，行控中心持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

    中捷公司表示，捷運即時營運狀態可至台中捷運官網、臉書或APP查詢，若有相關服務問題，請於上午8時至晚上12時撥打客服專線。

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