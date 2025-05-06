為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中捷紅線延長至后里？ 捷工局：納入可行性研究一併評估

    中捷紅線示意圖。（市府提供）

    中捷紅線示意圖。（市府提供）

    2025/05/06 19:55

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣布捷運要7箭齊發，相當多市議員都希望捷運能延長至自己的轄區，就有議員希望捷運紅線（崇德豐原線）能夠延伸至后里，因為有美光科技及友達上萬名員工，有利於紅線的運量；捷工局表示，將綜合考量都市發展與產業變化，納入可行性研究一併評估。

    捷工局指出，目前地方政府推動捷運建設須先將路線納入整體路網並獲中央核備，始得推動。依交通部核備的規劃，捷運紅線（崇德豐原線）為高架路線，全長約11.8公里，設9座車站，止於豐原大道與中正路口。

    捷工局表示，針對延伸至后里區建議，市府將綜合考量都市發展與產業變化，納入可行性研究一併評估。

    議員謝志忠表示，崇德－豐原紅線可行性研究經費已核定，於2025年4月23日完成發包，要求市府應儘速完成研究報告，要求市府儘速推動山海環線的「甲后線」，捷運紅線經豐原延伸至后里，強化山海地區交通串聯。

    議員陳本添表示，中科后里園區有美光科技，員工達1萬多人，還有友達光電，員工有相當多，后里車站常有民眾抱怨機車亂停，因為到后里上班的民眾很多，市府在規劃捷運紅線，應延伸至后里。

    捷工局表示，甲后線原屬山海環線計畫之一，因不屬鐵路立體化範疇，未被納入中央近期審查。交通部建議市府與台鐵公司就營運與財務等議題協商，待取得共識後再提報審查。市府已於今年3月函請鐵道局確認後續程序，現正依意見研議並持續推動甲后線，以完善北台中交通路網。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播