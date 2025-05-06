中捷藍線機電標預算爆增？ 捷工局：額度內調整、總經費未增

捷運工程局表示，捷運藍線機電標預算增加是從總經費中調整，總經費並未增加。（市府提供）

2025/05/06 19:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷藍線的機電標預算由351億元調整至608億元，遭綠營市議員抨擊爆增，捷運工程局今天表示，台中捷運藍線建設總預算初估約1615億元，包含機電、土建、軌道及用地費等，因應近年物價波動及工程成本增加，專業團隊參考市場合理行情，在總經費額度內調整機電標預算至608億元，總預算未增加，符合行政院核定公共建設修正原則。

由於市議員也對機電標是否預算有增加提出質疑，副市長黃國榮表示，依照行政院重大公共建設修正計畫等相關規定，機關可於計畫總經費額度內先行辦理發包，再行提報修正計畫。市府依此原則辦理，程序合法合規。未來土建設計標案完成設計後，也將持續滾動檢討土建工程經費，如確實有經費缺口，市府亦將依法提報中央進行計畫修正，兼顧財政紀律與計畫推進。

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捷工局長蘇瑞文表示，中捷藍線現進入細部設計階段，機電工程依照原核定綜合規劃內容執行，施工項目與範疇並無變更。因應近年整體市場成本大幅上升，加上公開閱覽期間，多家具實績的機電廠商反映原預算偏低，難以吸引優良業者參與投標。

蘇瑞文表示，為確保工程順利推動，市府經審慎評估，並參考國內捷運工程近期決標價格，將機電標工程預算由兩年前估算的351億元調整至608億元，仍屬核定總經費範圍之內，未逾上限，過程也都依中央規定辦理，各縣市作法皆然。

由於市議員也對機電標是否預算有增加提出質疑，副市長黃國榮表示，依照行政院重大公共建設修正計畫等相關規定，機關可於計畫總經費額度內先行辦理發包，再行提報修正計畫。市府依此原則辦理，程序合法合規。未來土建設計標案完成設計後，也將持續滾動檢討土建工程經費，如確實有經費缺口，市府亦將依法提報中央進行計畫修正，兼顧財政紀律與計畫推進。

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