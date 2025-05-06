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    台中大車煞車失靈撞21車11傷 警找業者強打「指差確認」等7招

    警方召集相關業者舉行大型車交安宣導。（警方提供）

    警方召集相關業者舉行大型車交安宣導。（警方提供）

    2025/05/06 18:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市沙鹿區向上路六段上月底再度發生驚悚車禍，一輛聯結車疑煞車失靈，失控猛撞等紅燈21輛汽機車，現場宛如遭轟炸，多人倒地哀號，共9人受傷送醫，引發社會關注，市警局交通大隊5日為此邀集轄內大型車、砂石車、運輸業者及客運業者座談，針對「指差確認」等7大主題擴大交安宣導，盼從源頭做起防制。

    警方指出，「指差確認」源自日本，是指透過身體各種感官，包括視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺並用協調，增加操作機械注意力的職業安全動作，根據國外專業研究機構顯示，駕駛員使用指差確認能有效降低人為失誤，在安全性上顯著優於未實施者。

    警方表示，大型車因長度及噸位比一般車輛長及重，發生事故時危害程度往往更加嚴重，因此，包含輪胎、五油及三水定期保養是維護道路安全重要一環，尤其要特別注意煞車系統，因為在長下坡時，容易產生煞車過熱或失靈情況，大幅增加車輛失控風險。

    另外，駕駛員亦應對液壓式煞車系統深入了解功能及正確的操作方法，並養成正確煞車習慣，才能避免因煞車失靈衍生的意外事故，而大型車內輪差及視野死角也是造成大型車交通事故的因素之一，透過播放實際案例影片，加深職業駕駛對視野死角與轉彎防禦駕駛的認知，打造安全用路環境。

    此外，先進駕駛輔助系統設備（ADAS） ，可以偵測道路上潛在危險，提供即時警示，降低駕駛行為中的人為失誤，「指差確認」也是駕駛人應養成的習慣，大型車駕駛人於路口安全確認無來車及行人才可通過路口，藉由實際操作「左邊沒人，右邊沒人，再通過」及「指→說→確認」動作，強化駕駛行經路口「停讓行人」、「行人優先通行」觀念。

    市警局長李文章強調，打造安全交通環境須從源頭做起，本次座談就是為了與業界共同討論、建立共識，降低事故率，守護市民安全。交大大隊長鄭鴻文也呼籲，運輸業者應建立完善內部管理制度，例行車前酒測、保養與教育，讓「安全」不只是口號，而是每趟出車的基本。

    警方召集相關業者舉行大型車交安宣導。（警方提供）

    警方召集相關業者舉行大型車交安宣導。（警方提供）

    警方提醒駕駛「指差確認」的重要性。（警方提供）

    警方提醒駕駛「指差確認」的重要性。（警方提供）

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