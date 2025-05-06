3藍委罷團要求撤換 中市選委會副總幹事陳佩玉：個人去留不是重點

台中藍委3罷團共同聲明要求撤換，台中市選委會副總幹事陳佩玉強調，個人去留不是重點，一切秉公處理。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/06 17:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，昨（5日）送交二階連署書，達成率刷新全國最高紀錄，但昨晚卻爆發台中市選委會疑刁難格式剔除連署書，罷團據理力爭取後搶救53份，最後僅被剔除39件，今台中四、五、六罷團發表共同聲明，指市選委會副總幹事陳佩玉不當介入，要求台中市選委會立即撤換陳佩玉職務，以維護選務中立與程序公正。

對此，陳佩玉今再度強調，個人去留不是重點，市選委會審查過程沒有任何不中立，一切依中選會規定辦理，依法行政且選務中立。

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中六罷團昨日送交二階連署書到台中市選委會，因送出多達4萬6276件連署書，超出法定門檻2萬7337份，達成率刷新全國最高紀錄達到169.3%，但昨夜卻爆發台中市選委會審查中六罷團的連署書後一度踢除92件「格式不符」等連署書，中六罷團緊急發聲質疑遭刁難，經罷團據理力爭後搶救回來53份，僅剔除39份有資訊錯誤的連署書。

台中包括罷免藍委廖偉翔的中四罷團「展翅廢翔」、罷免黃健豪的中五罷團「斷健行動」及中六罷團「敲羅行動」今日發表共同聲明，指出選委會副總幹事陳佩玉以不當方式介入審查程序，包括對連署書逐張以中選會核發正本疊套比對，並以「尺寸不符」為由大量剔除有效連署書，無視中選會先前明定「列印公差」不屬於剔除標準，意圖刁難審核作業，此舉更已嚴重違背選務審查應有的中立性與合理性，嚴重干擾罷免程序，3罷團除嚴正抗議外，也共同要求台中市選委會立即撤換陳佩玉職務，以維護選務中立與程序公正。

陳佩玉今日再度澄清，昨日中六罷團被挑出的爭議連署文件多是格式大小「差一個欄位」的連署書，邊寬與中選會的標準格式差到1公分之多，肉眼即能判斷跟中選會提供的格式不符，選務人員第一時間挑出有疑義給罷團看過後，罷團並未表示反對，可能到後來發現剔除份數太多，恐有辜負連署人的心意，罷團才提出異議。

陳佩玉強調，因罷團質疑，當時有提出中選會的標準格式給罷團比對，並未在審查過程逐一疊套比對，另也有向中選會請示過依規定格式為準，因罷團提出列印、複印公差，再度向中選會請示「公差範圍」，中選會授權地方自行認定，考量複印可能有等比例縮放的「複印公差」，最後雙方達成共識認定是「複印公差」不予剔除，僅剔除39份有包括未簽名、未有統編及選舉區錯置等連署書。

對於罷團質疑她身份不公，陳佩玉強調，她對自己的職務負責，5日被挑出有疑義的連署書均是選委會同仁審查挑出，並非由她進行審查剔除，且5日送件的四個罷團均以相同標準一視同仁，並未特別針對誰；對於罷團要求應撤換職務，陳佩玉也再次強調，她個人去留不是問題，但過程她一切秉公處理，依法行政。

中六罷團昨送二階連署到台中市選委會，達成率刷新全國最高紀錄。（記者蘇孟娟攝）

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