酒駕闖紅燈撞死醫學生 無照駕駛洗車工起訴

苗栗縣23歲洗車工吳叡旻羈押2個月，中檢依酒駕致死等罪名起訴，由台中地院國民法官審理。（記者張瑞楨翻攝）

2025/05/06 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣23歲洗車工吳叡旻於今年3月8日清晨3時許，與朋友飲酒歡唱後，涉嫌無照駕駛豪華休旅車，於台中市西屯區疾駛闖紅燈，撞死騎機車兼差Uber外送員的22歲陳姓醫學生肇事後逃逸，台中地檢署依酒駕致死與肇事逃逸罪起訴，由台中地院國民法官審理。

吳男曾有3次無照駕車紀錄，並有3次聚眾鬥毆與傷害罪前科，法院裁定合併執行1年徒刑，但可易科罰金免入獄。

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檢警偵查指出，吳男沒有考取駕照，他甚至有3次無照駕駛被抓的紀錄，案發當天凌晨他與朋友到KTV縱酒高歌後，凌晨3時許，從西屯區黎明路，駕駛市價逾300萬元的豐田阿法豪華休旅車（又稱阿爾法，Alphard），這輛車洗車場承租用於接送個人的車，但未經業主同意。

吳男當時高速疾駛，於黎明路與凱旋路口時闖紅燈，撞飛外送打工的22歲陳姓醫學生，強大撞擊力道導致機車嚴重變形，陳姓醫學生送醫不治，現場留下一大片血跡，吳男肇事後逃逸躲回住處，2個小時後才向警方投案，酒測值高達0.37毫克，中檢聲押獲准。

台中地檢署起訴吳男觸犯兩罪名，其一是刑法的駕駛動力交通工具，吐氣含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，致不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪（酒駕致死罪嫌），以及刑法的駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪（肇事逃逸罪），由國民法官審理。

此案發生後，死者父親痛斥吳男是「殺人凶手」，無照還酒駕，讓他痛失愛子，陳父還質疑，「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來？」

至於吳男的前科，判決書顯示，高中肄業的吳男，有3次無照駕車被抓紀錄，2022年10月間又因傷害罪被判刑2月，同年10月又與友人在苗栗市某KTV，鄭姓男子等人因細故起糾紛，吳男找來約30人聯手毆打鄭男等人，法院判刑6月，同年12月，吳男又與趙姓朋友，幫友人蕭姓少年出頭，與蕭姓少年的仇家盤判時，吳、趙、蕭3人把對方打到腦震盪，吳男又判刑6月，皆可易科罰金，苗栗地院法官裁定合併執行1年徒刑，可易科罰金36萬餘元，得以免於入獄，沒想到不到半年，又因酒駕釀成這場悲劇。

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