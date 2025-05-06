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    豐原大道施工區釀命案 中市議員質疑交維計畫是否落實

    豐原大道自來水延管工程，發生死亡車禍，陳清龍質疑現場交維計畫是否落實及稽查。（記者蔡淑媛攝）

    豐原大道自來水延管工程，發生死亡車禍，陳清龍質疑現場交維計畫是否落實及稽查。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/06 16:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕最傷心的母親節，豐原大道自來水延管工程施工2年，台中市20歲的張姓騎士今年3月凌晨撞上管制區的挖土機，送醫不治身亡，議員陳清龍今天議會提出騎士媽媽指控，質疑現場交維計畫是否落實及稽查，要求交通局改善，交通局回應，便道長度與施工要求不一致，將再調查，也會研議晚間進行交維稽查。

    陳清龍表示，這名張姓騎士當天凌晨1時許在下班返家途中，行經豐原大道8段撞上慢車道上施工管制區的挖土機，當場失去生命跡象，送醫不治，家長質疑工程車與挖土機在夜間隨易放在車道，雖有裝閃燈，但裝設距離與規定不符、施工安全防護措施也未盡完善。

    這名騎士媽媽今年將過一個最心碎的母親節！陳清龍指出，豐原大道進行自來水管延管工程，區工近2年，車禍頻傳，由於長期施工，工程單位一定要提出交維計畫，他質疑交維計畫是否落實，交通局是否定期稽，是不是只有白天去。

    交通局長葉昭甫表示，局方會不定期稽核交維計畫，該處工程則是每週稽核一次；交通局表示，目前全市工程列管有18件，每個工程會請稽查人員每週一次稽查，大多是白天去，目前查，該工程便道長度與施工要求不一致，將請工程單位進行說明。

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