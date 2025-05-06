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    台中六區全罷連署送件 「連署綠超人」上門應援件數超多

    罷團感謝台中「連署綠超人」應援連署書。（「展翅廢翔」提供）

    罷團感謝台中「連署綠超人」應援連署書。（「展翅廢翔」提供）

    2025/05/06 16:41

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷免團體「中二解顏」、「中三拒瓔」今天攜手前往台中市選委會送交罷免顏寬恒、罷免楊瓊瓔二階連署書，目前台中6個選區藍委都被提交二階連署，待審議達成「六區全罷」法定目標，而台中市多名綠營議員送給罷團超過5千份連署書，還有議員繳交近9千份，中四罷團「展翅廢翔」志工杜承哲醫師說，感謝「驚奇四超人」奧援順利越過門檻。

    台中市罷免藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啓臣等6人，包括中二解顏、中三拒瓔、中四廢翔、中五斷健、中六敲羅及中八擊臣等罷團相繼送出二階連署書，目前正待台中市選委會審議後送交中選會，「展翅廢翔」特別感謝「驚奇四超人」趕在最後關頭，送來超過3萬份連署書，志工感謝表示，點滴在心頭，下階段三階投票期待持續奧援。

    杜承哲表示，林祈烽議員送來超過7324份、陳淑華議員超過7千份、何文海議員超過5764份，前議座張耀中不是現任議員，也熱情支援超過3千份連署書，公民罷免需要跨黨派民眾奧援，不分藍綠、認同理念的都可參與。

    林祈烽強調，目前已與罷團著手籌備三階罷免投票的選務工作，除了強化動員地方組織，也協助媒合各項資源挹注，屆時選民一定要出門，投下同意罷免廖偉翔的神聖一票，而服務處一樣會每天開放讓民眾表達意見。

    陳淑華說，國民黨以抹黑司法拉高對抗層次，就為了操作藍綠對立，不適任藍委被罷免的命運已無法挽回，公民一定會打贏這場罷免戰。何文海批評國民黨違反選罷法長期造假，罷免連署用幽靈、死亡戶是「本性跑出來」欺負台灣人。

    烏日區議員曾威送繳罷免顏寬恒連署書3880份，被罷團封為「連署超人」，曾威說，選區特殊、選民怕顏家不敢出面，連署書是團隊「一戶一戶跑出來的」，中二選區還要拚補件達成三階投票目標。

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