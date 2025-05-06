3大學同學合力創業化身億元餐飲霸主 酸菜魚名店年營收12億揭秘

「刁民酸菜魚」發跡台中逢甲商圈。（業者提供）

2025/05/06 15:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕掀起台灣酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」發跡台中逢甲商圈，全台共開設7家門市，中央處理食品工廠設於台中市大里區，每天出產酸菜和魚片支援全台門市，經發局長張峯源表示，3名創辦人黃偉豪、張棟樑、許仁豪是台中僑光科大同學，設立食品工廠也叫做三個臭皮匠公司，同學一起創業更闖出好成績，揚名全台。

「刁民酸菜魚」由3位居住台中、就讀僑光科大的同學張棟樑、黃偉豪、許仁豪攜手創立，沒有餐飲背景，靠著「愛吃」本能，研發適合台灣人口味的酸菜魚料理，從台中逢甲店打響名號，逐步擴及南北，躍居餐飲界的超新星，全台7間直營店年營收近12億元，平均每一門市單月營收就破千萬。

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張峯源拜訪「刁民酸菜魚」3名創辦人，讚許其成長於台中，奠基在台中，也在台中設廠，布局全台，期許未來插旗國際，走入世界。

創辦人表示，公司耗費上億元鉅資成立的食品工廠，每日統一預製酸菜醃漬及魚肉片處理等，全程低溫調理保持食材新鮮度，並注重衛生條件及安全性，以全冷鏈方式配送運輸至全台各門市，管空品質，以測溫槍、量杯、磅枰、計時器及電子爐等設備，掌控食材的溫度、容量、重量、時間與火侯，依SOP流程達到美味精準化與品質穩定目的。

「我們是首家將酸菜魚變成專賣店的品牌！」創辦人指出，企業採用產自雲林大埤的酸菜及進口烏鱧魚，融合川菜技法與台式靈魂，風味廣受好評，也積極經營社群，運用短影音及創意行銷，營造強烈品牌識別，成功讓品牌形象深植人心，希望能在產品開發及品牌經營上精益求精，保持熱潮。

「刁民酸菜魚」自台中發跡，創辦人是3名科大同學，設立食品工廠叫做三個臭皮匠公司。（經發局提供）

「刁民酸菜魚」自台中發跡，中央工廠設在大里區，張峯源拜訪創辦人。（經發局提供）

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