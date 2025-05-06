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    中捷綠線5/2軌道電路異常停駛 議員爆「夾人」批應變能力不足

    台中市議員黃守達（右三）等人批評中捷五月二日發生軌道電路異常警示停駛，爆料有乘客被車門夾住，質疑中捷危機四伏。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員黃守達（右三）等人批評中捷五月二日發生軌道電路異常警示停駛，爆料有乘客被車門夾住，質疑中捷危機四伏。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/06 12:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線5月2日下午疑似故障停駛，台中市議員黃守達今天（6日）質疑當天停駛原因，並指出在烏日「高鐵台中站」竟有乘客被車門夾到，「不是有防夾機制」？批評中捷讓人擔心危機四伏，讓民眾沒信心。

    中捷董事長顏邦傑說明，5月2日晚間7時13分文心崇德站至文心中清站上下站間發生軌道電路異常警示，行控中心依標準作業程序，設定全線列車駐留，經派員巡視軌道正常後，後續改以人工駕駛恢復行駛，對於班次延誤最多達約18分鐘造成旅客不便，當天已表達歉意；中捷有防夾機制，只要寬度高於1公分就會自動開門，當天是因為軌道電路異常，有縮短開關門時間，但烏日高鐵站人較多，應該還是維持60秒，會檢討。

    市議員黃守達、王立任、謝志忠及張玉嬿表示，5月2日下午中捷綠線發生異常停駛，而有當天在烏日高鐵站時，車子到達後，因為開門的秒數減少，有人來不及下車，被關在車廂內，當時乘客都不知道該如何，此外，還發生乘客被夾住，「不是有防夾的機制嗎？」，中捷事故頻傳，讓人搭得不安心。

    黃守達表示，該位乘客被夾在車門跟月台之間，幸好被朋友拉出來，否則差點下不了車，搭乘客被卡在車廂的狀況，不應該發生，中捷也未對外說明處理的情況，也未安撫該名乘客，要求中捷公司應該檢討。

    顏邦傑表示，民眾是被夾到衣角，不是夾到人，夾到人會自動開啟。當天因為前面造成延誤，為彌補延誤的時間，把開門時間設定為25秒，處理上有疏失，在高鐵站應該要拉長時間。

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