年輕人不知梨山在哪裡？ 梨山賓館5月推出「大學生住宿專案」

年輕人初訪梨山賓館笑稱遠看宛如一座廟。（記者歐素美攝）

2025/05/06 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕年輕人不知梨山在哪裡？梨山賓館推出「大學生住宿專案」，並拍攝短影音溫馨宣傳，想讓年輕人重新認識這個被遺忘的秘境-梨山。即日起到5月31日止，大學生訂房享有優惠，還可免費KTV歡唱3小時，以及享有限量的古裝體驗2小時，提供住宿體驗，還有機會取得「夢想啟動基金」。

梨山賓館最近拍攝短影音，吸引許多網友關注，影片中介紹梨山是對老年人很熟悉的地名，年輕時曾在這裡參加過中橫健走，也是他們當年旅遊聖地，但經過921大地震和72水災後，一切都變了，梨山直接消失在年輕人的記憶中。

請繼續往下閱讀...

影片拍攝者說，許多人都不清楚梨山在哪個縣市，梨山其實就在台中市，台灣山路的中心，曾經到過的人，第一眼會把梨山賓館認成一座廟，小編也曾是認錯的那一位，所以這次推出大學生住住宿專案，想讓年輕人重新認識這個地方，重新認識這個被遺忘的秘境-梨山。

梨山賓館粉專po文指出，梨山賓館有點遠又難到，但參加大學生住宿專案很值得，可穿古裝拍出穿越大片，也能在雲端上高歌，唱光壓力，也可許願祝福自己，在全台海拔最高的媽祖廟和教堂，願望更接近天聽！

大學生住宿專案，平日雙人房一晚3500，含早晚餐，免費KTV歡唱3小時，還有每日限量的免費古裝體驗2小時，大學生住宿後在梨山賓館粉專留言，內容被選上者，還有機會獲得「夢想啟動基金」，即日起到5月31日，憑大學以上學生證就能入住。

梨山賓館5月推出「大學生住宿專案」。 （擷取梨山賓館臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法