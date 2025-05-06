為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    年輕人不知梨山在哪裡？ 梨山賓館5月推出「大學生住宿專案」

    年輕人初訪梨山賓館笑稱遠看宛如一座廟。（記者歐素美攝）

    年輕人初訪梨山賓館笑稱遠看宛如一座廟。（記者歐素美攝）

    2025/05/06 12:23

    〔記者歐素美／台中報導〕年輕人不知梨山在哪裡？梨山賓館推出「大學生住宿專案」，並拍攝短影音溫馨宣傳，想讓年輕人重新認識這個被遺忘的秘境-梨山。即日起到5月31日止，大學生訂房享有優惠，還可免費KTV歡唱3小時，以及享有限量的古裝體驗2小時，提供住宿體驗，還有機會取得「夢想啟動基金」。

    梨山賓館最近拍攝短影音，吸引許多網友關注，影片中介紹梨山是對老年人很熟悉的地名，年輕時曾在這裡參加過中橫健走，也是他們當年旅遊聖地，但經過921大地震和72水災後，一切都變了，梨山直接消失在年輕人的記憶中。

    影片拍攝者說，許多人都不清楚梨山在哪個縣市，梨山其實就在台中市，台灣山路的中心，曾經到過的人，第一眼會把梨山賓館認成一座廟，小編也曾是認錯的那一位，所以這次推出大學生住住宿專案，想讓年輕人重新認識這個地方，重新認識這個被遺忘的秘境-梨山。

    梨山賓館粉專po文指出，梨山賓館有點遠又難到，但參加大學生住宿專案很值得，可穿古裝拍出穿越大片，也能在雲端上高歌，唱光壓力，也可許願祝福自己，在全台海拔最高的媽祖廟和教堂，願望更接近天聽！

    大學生住宿專案，平日雙人房一晚3500，含早晚餐，免費KTV歡唱3小時，還有每日限量的免費古裝體驗2小時，大學生住宿後在梨山賓館粉專留言，內容被選上者，還有機會獲得「夢想啟動基金」，即日起到5月31日，憑大學以上學生證就能入住。

    梨山賓館5月推出「大學生住宿專案」。 （擷取梨山賓館臉書）

    梨山賓館5月推出「大學生住宿專案」。 （擷取梨山賓館臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播