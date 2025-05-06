抗議市選委會副總幹事陳佩玉不中立！台中市議會民進黨團要求撤換

民進黨中市議會黨團要求市選委會撤換行政不中立的副總幹事陳佩玉。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/06 09:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市四個罷免國民黨的團體，昨天至中市選委會繳交二階段連署書，傳出台中市選委會副總幹事陳佩玉以「列印尺寸誤差」為由，大量剔除中六選區的罷免連署書，對此，民進黨中市議會黨團今天上午表達嚴正抗議聲明，要求市選委會立即撤換陳佩玉，捍衛選務中立、確保罷免程序公正。

民進黨市議會黨團表示，中六選區罷免行動「敲羅行動」已完成第二階段連署，原本順利進行審查程序，卻遭遇突發狀況，具高度政治色彩的台中市選委會高層陳佩玉，當場公然違背中選會規範，粗暴以「列印尺寸誤差」為由，大量剔除連署書。

請繼續往下閱讀...

黨團指出，根據罷團「敲羅行動」聲明，原先連署書審查流程均依規定進行，然而在副總幹事陳佩玉到場後，審查標準突然轉為嚴苛，連署書遭以「列印公差」為由大規模刪除，還拿中選會正本文件逐頁比對，導致剔除數一度高達92件。黨團痛批：「這跟拿尺量有什麼兩樣？」

黨團強烈質疑，陳佩玉曾任南區區長，身為事務官卻私下為羅廷瑋輔選奔走，行徑早已違背行政中立。如今轉任市選委會副總幹事，不但未主動申請迴避，反而親自介入罷免審查過程，完全罔顧選務中立原則，形同以公權力為特定政治人物護航，意圖干擾人民依法行使罷免權。

更令人無法接受的是，陳佩玉在面對媒體詢問時，竟避重就輕、刻意掩蓋自身作為，聲稱錯誤「一眼就能判斷」，卻對自己在現場以紙套實體測量、親自指示剔除的事實隻字未提，甚至將責任完全推給基層人員，企圖卸責，但事實上，正是這些基層人員看不下去高層不當施壓，才協助罷團依據中選會規定爭取救回大量連署書。

黨團進一步指出，如果錯誤真的「一眼可辨」，為何在陳佩玉離場後，連署書能大量恢復？此種言行前後矛盾、說謊推諉的態度，已讓外界對市選委會的誠信與中立徹底失望。

在社會輿論與罷團據理力爭下，選委會最終才重啟討論，剔除數降為39件，證明初步剔除過程確有瑕疵。

民進黨團嚴正聲明，罷免是憲法保障的基本權利，行政機關不得逾越分際、恣意干預。黨團要求市選委會正視外界質疑，立即對此事件展開調查，並將涉有不當行為之人員予以調職或撤換，以重建社會對選務機關的信任，黨團將持續監督選務單位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法