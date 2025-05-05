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    投完票再出車錢趕進香 潭子農會選舉爆賄選！2會員觸法下場曝

    台中市潭子區農會兩名會員涉違反農會法，台中地檢署緩起訴處分。（資料照，記者許國楨攝）

    台中市潭子區農會兩名會員涉違反農會法，台中地檢署緩起訴處分。（資料照，記者許國楨攝）

    2025/05/05 22:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市潭子區農會今年選舉會員代表，劉姓會員為讓支持者當選農會代表，明知賴姓會員當天要南下進香，沒有投票意願，承諾代付2500元車資勸說賴男，要賴投完票後再搭乘計程車趕赴進香團會合，台中地檢署依涉嫌違反農會法約談劉男、賴男，全案也在今日偵結，因2人已坦認犯罪，繳回犯罪所得，均獲緩起訴處分。

    案發於今年2月15日，第20屆潭子農會會員代表選舉與地方福德爺廟進香活動撞期，當天，64歲賴姓會員原本打算前往雲林台西太和五聖宮進香，無意參與投票，但63歲劉姓會員為了拉抬一名李姓候選人，竟出招說服賴男改變主意。

    劉男開出條件：「投完票，我出錢請你坐計程車追上進香團！」賴男心動，便先前往投票所完成投票，之後與另外兩名不知情人一同搭車前往雲林，兩天後，劉男支付2500元車資給司機，賴因此獲得免付625元車資的不法利益。

    台中地檢署調查後認定，劉男涉嫌違反《農會法》第47條「對有選舉權人行賄罪」，賴男則涉「受賄罪」，雖然法律原則嚴明，但考量歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量2人行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，且犯後坦承錯誤、悔意深重，又已主動繳回犯罪所得，檢方最終給予1年緩起訴處分。

    根據緩起訴條件，劉男須在半年內繳交5萬元至公庫，賴男則必須於8個月內完成一次法治教育課程。

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