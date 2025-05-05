台中水湳轉運中心進度延宕 難紓解會展中心及綠美圖交通需求

台中水湳轉運中心預計明年第一季主體工程竣工。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/05 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國際會展中心及台中綠美圖年底開放在即，市議員陳淑華等人質疑水湳轉運中心落成啟用進度落後，無法滿足會展中心、綠美圖的交通需求，甚至恐怕影響台74線、環中路、中清路及國道的交通壅塞；交通局長葉昭甫指出，預計明年第一季工程可竣工，目前工程進度順利，目標明年啟用。

陳淑華質疑，水湳轉運中心的建設在台中市長盧秀燕第一任空轉4年，直到競選連任前才動工，期程大延宕預算又增到46億餘元，市府只一再表示2026年工程竣工，但何時能啟用祕而不宣，迄今不見明確時程，竣工後還有很多後續配套包括裝修、消防等及後續營運等目前均只見紙上作業，周邊交通接國道的部分連期末報告都還在「空中」尚未審查，尤其未來如何銜接國道、台74線等，沒有真正的時程，沒能解決交通需求。

請繼續往下閱讀...

陳淑華指出，市府目前只會欺騙用「工程報竣」來呼嚨啟用期程，工程報竣跟真正落成啟用是兩回事，轉運中心已確定無法配合會展中心、綠美圖年底開放時程。

市議員陳俞融也說，水湳轉運中心未來周邊恐長期交通壅塞，市府雖規劃「國道客運專用道」直通國道一號，但此案需一年可行性評估，恐無法及時紓解塞車問題，另目前國道客運需求減少，交通局應重新審視轉運中心的實際效益與交通影響，並應調整規劃，避免資源浪費。

葉昭甫指出，目前主體工程部份預計明年第一季可竣工，另針對營運單位已在近日北上招商，若進行順利今年7、8月可望招商，目標明年啟用，至於銜接國道或台74號目前有3方案完成期末報告，將在期末報告審查後報請中央，銜接方案即使未定案，未來也可以直接營運，目前轉運中心規劃有內縮車道讓轉運車流進出，不會影響週邊交通。

台中水湳轉運中心進度延宕，議員批已無法紓解會展中心及綠美圖年底開館交通需求。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法