罷免羅廷瑋連署書選委會剔除39件 罷團守住46237份

中六罷團「敲羅行動」今送交二階連署書，刷新達成率最高紀錄，晚間傳出遭台中市選委會刁難剔除。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/05 20:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」，今送出4萬6276件連署書，達成率刷新全國最高紀錄達到169.3%，但晚間傳出台中市選委會審查後，剔除多件「格式不符」連署書，中六罷團指被刻意剔除92份有「尺寸公差」的連署書，違反中選會之前稱列印公差不在剔除理由；台中市選委會副總幹事陳佩玉則指出，被挑出的均是「差一個欄位」、肉眼即能判斷格式不符中選會規定的連署書，也有請示過中選會後剔除，沒有刻意刁難，最後經罷團據理力爭，市選委會同意有「複印公差」，保住53份格式不符連署書，僅剔除39份資訊錯誤的連署書。

中六罷團「敲羅行動」晚間緊急發聲指出，今日送交二階連署書後原本進度順利，但後來突然出現「選委會的高官」，在現場東挑西挑，不斷以尺寸公差為由刪除連署書，竟被一口氣剔除92份之多。

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中市選委會副總幹事陳佩玉 曾輔選羅廷瑋

中六罷團指出，中選會早就說過列印公差不在剔除理由，今日中八、中四、中五，以及早上中六的審查都沒有遇到這個問題，下午台中市選委會副總幹事陳佩玉到場就開始挑三揀四，令人無法接受。

中六罷團指出，經了解陳佩玉曾是南區區長，質疑當年羅廷瑋參選立委時她曾輔選，本應該要申請迴避，卻直接參與，嚴正抗議行政不公。

陳佩玉則強調，今日中六罷團被挑出的爭議連署文件約有40餘件是格式「差一個欄位」的連署書，肉眼即能判斷跟中選會提供的格式不符，第一時間挑出有疑義給罷團看過後，罷團也未表示反對，可能到下午發現剔除份數太多，恐有辜負連署人的心意，罷團提出質疑。

陳佩玉強調，有疑義的連署書欄寬已明顯不符中選會規定，當時有提出中選會的標準格式給罷團比對，另也有向中選會請示過，最後剔除約40餘份連署書。

針對罷團質疑她身份不公，陳佩玉指出，對她個人身份指責她不予置評，但今日被挑出有疑義的連署書均是選委會同仁審查挑出，並非由她進行審查剔除，而且今日送件的4個罷團均以相同標準一視同仁，並未特別針對誰。

不過，晚間中六罷團仍持續跟台中市選委會確認連署格式規定，中六罷團指出，最後共被剔除39份連署書，均是包括鄰里資訊出錯等資訊錯誤的連署書。

中六罷團也聲明，「4萬6237份」是他們最後守住的連署書數量，達成率169.1%，感謝各界支持。

陳佩玉則強調，第一時間已向中選會請示過後剔除肉眼可辨識的明顯格式落差，因罷團提出有列印、複印公差，再向中選會二度請示，中選會授權地方自行認定，考量複印公差等比例複印或列印誤差，最後決定從寬認定不予剔除，僅剔除39份資訊不符等連署書；針對罷團質疑她身份不公應迴避，陳佩玉強調，她對自己的職務負責，一切秉公處理。

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