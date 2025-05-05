台中業者進口澳洲豬肉首度驗出萊劑 市府：全數冰存未販售

經發局針對公有零售市場、連鎖及大型商場產地標示進行稽查（市府提供）

2025/05/05 20:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕首批澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺，台中市政府表示，該批肉品進口商為台中市太平區一家公司，目前肉品全數冰存中均未販售。該批豬肉抽檢出萊克多巴胺0.001ppm，雖符合我國之限量標準，但為捍衛市民健康，市府不敢大意，全府局處通力合作。

食安處表示，該批肉品進口商為太平區品田國際農畜公司，此批含有微量萊克多巴胺的澳洲豬肉共22991.64公斤，目前該批肉品尚存放於業者冷凍庫內未販售，業者表示將自行送第三方公正單位檢驗，待檢驗結果確認後，再研議後續處理事宜，現階段已全數冰存於冷凍庫。

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衛生局也啟動跨局處專案，針對校園午餐及銷售流通各場域市售肉品，持續加強瘦肉精抽驗及標示查核之力度。經濟發展局稽查公有市場、連鎖及大型商場產地標示目前全數符合規定，教育局針對校園食材啟動專案稽查維護全市校園食安，農業局辦理畜牧場端藥物殘留監測，114年未檢驗出瘦肉精。

經發局表示，今（5）日展開公有零售市場、連鎖及大型商場產地標示稽查，針對市轄40處公有市場，計204家販售生鮮豬肉攤，及4家連鎖及大型商場「大遠百City Super」、「全聯福星店」、「台灣楓康福星店」及「家樂福青海店」，計15項產品，查核是否確實標示豬肉產地來源，核查結果所有攤商皆有依規張貼標示，確保食用豬肉資訊透明、安心，保障民眾的知情權與選擇權。

進口該批肉品的品田公司發表聲明表達歉意，並表示會先自行再多方送驗，若屬實會將肉品銷毀，並與國外廠商討論賠償，加強核對數量並追蹤該批產品之去向。

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