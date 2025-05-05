為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市拓寬霧峰通往一貫道總壇「白陽聖廟」峰谷路 方便遊覽車造訪

    霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，今天舉行通車典禮。（記者陳建志攝）

    霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，今天舉行通車典禮。（記者陳建志攝）

    2025/05/05 20:08

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區復興二街因道路狹窄會車不易，市府斥資4千萬拓寬為8米道路，另外通往一貫道全國總壇「白陽聖廟」的峰谷路，每年有數百輛遊覽車造訪，為了讓通行更安全，也由6米拓寬為9米，今天台中市長盧秀燕主持通車典禮，強調「路若通，子孫就成功」，市府會致力打造安全、便利的交通路網，讓市民生活更加安心。

    盧秀燕表示，「白陽聖廟」不但是一貫道全球總壇，也是霧峰著名景點，每年有超過200輛遊覽車，還有數萬民眾來參訪朝聖，但因通往此處的峰谷路，最狹窄處僅有6米寬，大型遊覽車無法會車，因此斥資1千萬，將路寬由6米拓寬為9米，拓寬後人車通行安全，特別感謝各級民代的支持，讓朝聖之路更安全。

    此外，附近的霧峰復興二街，原本路寬僅4米會車不易，因附近就是峰谷國小，為了讓學童上學更安全，居民出入更安心，將道路拓寬為8米，並同步設置護欄和LED路燈，包括工程費和用地及地上物補償費共4千萬元。

    盧秀燕今天並感謝協助爭取的顏寬恒立委，還有台中市議員賴義鍠、林碧秀、張芬郁、李天生、林德宇等人。

    霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，台中市長盧秀燕（右6）今天主持通車祈福典禮。（記者陳建志攝）

    霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，台中市長盧秀燕（右6）今天主持通車祈福典禮。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播