中市拓寬霧峰通往一貫道總壇「白陽聖廟」峰谷路 方便遊覽車造訪

霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，今天舉行通車典禮。（記者陳建志攝）

2025/05/05 20:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區復興二街因道路狹窄會車不易，市府斥資4千萬拓寬為8米道路，另外通往一貫道全國總壇「白陽聖廟」的峰谷路，每年有數百輛遊覽車造訪，為了讓通行更安全，也由6米拓寬為9米，今天台中市長盧秀燕主持通車典禮，強調「路若通，子孫就成功」，市府會致力打造安全、便利的交通路網，讓市民生活更加安心。

盧秀燕表示，「白陽聖廟」不但是一貫道全球總壇，也是霧峰著名景點，每年有超過200輛遊覽車，還有數萬民眾來參訪朝聖，但因通往此處的峰谷路，最狹窄處僅有6米寬，大型遊覽車無法會車，因此斥資1千萬，將路寬由6米拓寬為9米，拓寬後人車通行安全，特別感謝各級民代的支持，讓朝聖之路更安全。

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此外，附近的霧峰復興二街，原本路寬僅4米會車不易，因附近就是峰谷國小，為了讓學童上學更安全，居民出入更安心，將道路拓寬為8米，並同步設置護欄和LED路燈，包括工程費和用地及地上物補償費共4千萬元。

盧秀燕今天並感謝協助爭取的顏寬恒立委，還有台中市議員賴義鍠、林碧秀、張芬郁、李天生、林德宇等人。

霧峰區通往白陽聖廟的復興二街和峰谷路道路狹窄，市府斥資5千萬進行拓寬，台中市長盧秀燕（右6）今天主持通車祈福典禮。（記者陳建志攝）

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