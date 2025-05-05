八卦開太大！ 爆料中配是「收屍團」 台中櫃姐這下慘了

台中市蕭姓櫃姐八卦中配是「收屍團」被判緩刑。（資料照）

2025/05/05 17:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓櫃姐曾面試一名蔚姓中配，事後竟私下拿著蔚女的身分證影本，向同事張女展示，還說她是「收屍團」，意指她來台結婚後、丈夫過世後繼承財產再改嫁，內容引起爭議，蔚女多年後得知此事，氣得提告，台中地院近日判決出爐，雙方雖已和解，蕭女仍被判刑2月、緩刑2年。

判決指出，現年60歲的蕭姓女子，於2019年10月在台中市某百貨擔任櫃姐，參與對蔚女的面試程序，當時留下蔚女的身分證影本，2021至2022年間，蕭女與另一名張姓同事閒聊時提到蔚女的背景，稱她是從中國吉林來台，嫁給外省人、繼承丈夫遺產後又改嫁，形容其為「收屍團」成員，並拿出她的身分證影本佐證。

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直到2023年4月，蔚女從原工作離職後，再度返回百貨拜訪同事，從張姓女同事口中，得知自己早已成為茶餘飯後的「八卦主角」，震怒之下提出誹謗與個資法告訴。

調查期間，蕭女坦承有出示證件影本，但否認說過「收屍團」等不當言論，強調只是「順手拿來看」，然而張女證言明確指出，蕭女當時確實提及蔚女的婚姻背景與財產繼承情況，甚至形容對方來台是有目的的。

台中地院審理後認定，蕭女未經同意擅自使用他人個資已違反《個人資料保護法》，構成犯罪，考量雙方已和解，最終全案判刑2月、可易科，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另參與法治教育2場次。

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