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    馬來西亞籍男子受招募來台打工 當詐騙車手被逮正著

    馬來西亞籍男子來台擔任詐騙車手，被警方逮捕。（圖由民眾提供）

    馬來西亞籍男子來台擔任詐騙車手，被警方逮捕。（圖由民眾提供）

    2025/05/05 09:24

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅警分局員警日前執行網路巡邏時，在FACEBOOK上發現疑似假投資股票詐騙廣告連結，點擊後加入LINE某帳號，又被輾轉推薦加入其他LINE「投顧老師」及社群後，便又下載其推薦的「投資APP」。最後歹徒稱可以「儲值」投資款，員警便組成專案小組展開誘捕行動，與歹徒約定面交儲值款，當場逮捕1名馬來西亞籍卓姓男子，依涉嫌加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送。

    警方指出，馬來西亞籍卓姓男子（24歲），在國內受到招募，以日薪1000馬來西亞令吉的代價（約新台幣7400元）來台擔任車手，期間食宿皆由詐騙集團供應，當有與被害人面交投資款時機，集團上層就會派遣馬籍車手前往。

    當天，卓男依約到大雅區一處路邊，向喬裝民眾的員警出示工作證及投資款收據，並索取新台幣50萬元投資款後，隨即遭在旁埋伏的員警團團包圍，當場逮捕，依涉嫌加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，並遭法院裁定羈押，後經檢察官起訴求處1年6個月有期徒刑，現由法院審理中。

    大雅警分局長劉明興表示，詐騙集團會利用應徵「會計」、「理財專員」等名義，招募車手前往向被害人面交取款，近期則發現越來越多外籍人士受到召募入境當車手，一旦遭逮，就須面臨牢獄之災。呼籲民眾求職時，切勿輕信網路上的求職訊息並應仔細求證，須清楚自己的工作地點及內容，如遇有疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，警方將全力協助，以免遭到利用從事犯罪行為。同時，警方也會積極且持續地查緝詐欺犯罪，守護大眾的身家財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方起出其身上的手機等詐騙工具。（圖由民眾提供）

    警方起出其身上的手機等詐騙工具。（圖由民眾提供）

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