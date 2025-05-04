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    中二罷免顏寬恒告急 只剩1天還差500份連署

    中2罷免顏寬恒罷團宣布，距離第2階段門檻還差約500份，呼籲還沒簽署的民眾趕快簽。（圖由罷團提供）

    中2罷免顏寬恒罷團宣布，距離第2階段門檻還差約500份，呼籲還沒簽署的民眾趕快簽。（圖由罷團提供）

    2025/05/04 15:09

    〔記者陳建志／台中報導〕罷免二階連署進入最後倒數，台中第2選區罷免顏寬恒的罷團今天下午宣布，距離30278份的門檻還差約500份，澄清有臉書粉專刻意發出達標假訊息，造成收件量急劇下滑，呼籲還沒簽署的民眾趕快簽，5月5日之後也會繼續收件，希望和「中三拒瓔」罷團共同努力通過法定門檻，往第3階段投票邁進。

    解顏團隊發言人小彥表示，2日某臉書粉專刻意發出達標假訊息，造成民眾誤會，並且關閉留言功能，與其聯繫卻始終不刪除貼文，讓假消息擴散，造成連署書收件量急劇下滑，甚至可能達不到法定門檻。

    團隊已緊急澄清，但小彥表示，過了法定門檻，還要考量一階合格份數、連署正確率，連署份數永遠都缺一份。為衝刺安全門檻，5月5日過後也會持續收件，以確保2階有效份數足夠，順利進入3階投票。

    解顏團隊也期許，能和中3選區罷免楊瓊瓔團隊「中三拒瓔」共同努力通過法定門檻，往3階段投票邁進，並呼籲戶籍在霧峰、沙鹿、大肚、烏日、龍井的中2選民，以及戶籍在潭子、大雅、神岡、后里的中3選民，能盡快簽下連署，並且尋找更多身邊的親朋好友一起參與，共同罷免不適任立委。

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