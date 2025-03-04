狂風大雨吹落大王椰子樹葉 台中新社1450戶一度停電

網友在THreads上發文，指新社高中變電箱被炸了，全校停電。（擷取自網路）

2025/03/04 20:51

〔記者歐素美／台中報導〕今日下午4點46分左右，強風大雨吹落台中市新社高中旁的大王椰子樹樹葉，樹葉碰觸供應新社高中電力的台電開關，導致線路停電，影響1451戶用戶，經台電派員搶修，在5點44分排除事故，恢復供電，新社高中因開關損壞，則延至8點半左右才復電。

新社高中表示，今天下午4時30分左右，突然狂風大雨，45分時，學校及周邊民宅皆發生停電，當時剛好是最後一堂輔導課，剩下5分鐘就要下課，老師引導學生收拾東西，校內專車也是依照既定時間發車，5點45分恢復供電。

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新社高中校友說，每當大雷雨時，校內就常停電，還曾發生閃電劈中校內樹木，樹木直接變成火掃帚，相當驚人。停電訊息在網路社群掀起討論，有人說「是不是有人亂發誓」，另有人說「今天雷神開轟」。

台電豐原分處表示，今日下午4點46分，因強風大雨吹落新社高中旁大王椰子樹的樹葉，落葉碰觸供應新社高中電力的台電開關，導致線路停電，共影響1451戶用戶。經派員搶修，已於5點44分排除事故，1450戶全部恢復供電。

台電指出，目前僅剩新社高中因開關損壞無法送電，由於新社高中已放學，大門關上，台電搶修工程車輛無法進入校園搶修，目前派加長型升空車在校外伸臂更換開關，8點半左右終於修恢復供電。

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