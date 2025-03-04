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    中市勞工局協助新光三越勞工 規劃5場百貨及服務業徵才

    勞工局為新光三越氣爆事故勞工舉辦五場徵才。（市府提供）

    勞工局為新光三越氣爆事故勞工舉辦五場徵才。（市府提供）

    2025/03/04 20:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為協助求職者及受新光三越案件影響勞工轉職就業，台中市政府勞工局邀請百貨及服務業者參與徵才，3至4月間特別在山海屯城區規劃5場百貨及服務業系列徵才，攜手麗寶Outlet Mall、LaLaPort等百貨業合作，也邀請繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎等75家次廠商，提供超過3千個工作機會。

    勞工局長林淑媛表示，為維護受新光三越爆炸影響勞工權益，特別在官網設置「新光三越爆炸事件勞動權益專區」提供「勞動權益」、「就業服務與訓練」及「失業給付」三大支援，包括要求業者停工期間工資須照給、協助勞工轉職參訓、遭資遣可請領失業給付等協助，勞工如有相關勞動法令或權益事項申請問題，可撥打市府1999專線或至勞工局網站查詢。

    林淑媛表示，截至3月3日，勞工局受理新光三越台中中港店的廠商資遣通報計31家，資遣52人，勞工局受理資遣通報皆會輔導廠商應以安置勞工為優先，且資遣須符合法定事由及遵守解僱最後手段原則，並持續督促廠商應依勞動基準法等相關規定辦理；市府更針對因新光案有轉職需求民眾，規劃5場次百貨及服務業主題徵才活動，協助工作受影響勞工。

    此次「百貨及服務業系列徵才」邀請國內知名餐飲及零售業廠商徵才，多家餐飲業提供儲備幹部、廚務主任、餐飲服務員職缺，其中連鎖餐飲龍頭「王品集團」祭出上看7萬元高薪招募鍋物品牌儲備店長及主廚；連續多年獲米其林一星肯定的「添好運」提供起薪5萬元的主廚及經理職缺。

    另外零售及服務業者招募營運主管、樓面營業管理員、銷售人員，其中知名按摩產品OSIM同樣開出最高7萬元薪資。

    台中市就業服務處表示，5場次徵才活動分別為3月12日下午2時在北屯區四里聯合活動中心；3月22日上午10時在國立中興大學惠蓀堂；3月26日下午1時30分在市政府文心樓1樓；4月11日上午9時30分在沙鹿就業服務站；4月18日下午1時30分在LaLaPort北館。

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