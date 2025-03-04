準備好手上那支筆！台中罷6藍委3/7領件、啟動2階連署

台中罷免藍委行動將邁入二階連署階段。（記者黃旭磊攝）

2025/03/04 18:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣罷免一階提議審議過關，罷團指出，7日（週五）一早北上中選會領取二階連署書，待電子掃描給印刷廠後，同步大量印刷，預計7日下午就可交給連署民眾，中四「展翅廢翔」罷團志工呼籲，西屯、南屯的罷人們，「準備好手上那支筆，要正式啟動罷免連署」。

台中第二、三、四、五、六及八選區罷免行動，將邁入二階連署階段，扣除也通過提議的立委江啟臣罷免案，6個罷團聯手於7日北上中央選舉委員會領件，當天下午透過電子掃描、大量印刷，最快下午3點後就配發給民眾進行連署，志工說，開跑前兩週最關鍵，一定要衝高份數。

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「展翅廢翔」罷團說，罷人們準備好手上那支筆，要正式啟動罷免連署期，扣除造冊作業，募集連署剩50天，爭取開跑前兩週要收到破兩萬連署書，罷免連署期持續到4月30日，要收集超過5萬份連署，才能保險進入三階投票。

廖偉翔日前以「不畏懼、不妥協、不改初衷」等3點聲明，回應罷團行動，今天獲悉罷免進入二階連署，未有新的回應，各藍委陣營也未回應。

中六「敲羅行動」志工說，第二階門檻需要2萬7337份連署文件，扣除造冊等文書程序，能夠業時間不到50天左右，目標是要收滿7萬份為保守門檻。

罷團啟動二階連署後，將於8日（週六）下午2時，在二七部隊紀念碑（台中市東區公園東路、南京六街交叉口），參加「食飯丸，紀念二七部隊」，並於9日（週日）下午2時，前往台中公園平等街出入口廣場，參加台派民國派攜手反共等活動，為連署造勢增溫。

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