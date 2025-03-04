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    台中異國美食名店前機車起火 縱火犯11小時落網離譜動機曝

    陳男在騎樓徘徊身影被監視器全都錄。（警方提供）

    陳男在騎樓徘徊身影被監視器全都錄。（警方提供）

    2025/03/04 18:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區知名異國美食店門前，今（4）日凌晨發生機車縱火案，所幸火勢及時撲滅，未造成人員傷亡，警方迅速展開調查，調閱監視器後鎖定行跡可疑陳姓男子涉案，今天下午循線逮人，當場起獲犯案打火機及衣物，陳男供稱，因經濟問題跟妻子吵架，心情不好才隨機犯案，警方正持續釐清案情中。

    據了解，案發地為台中第二市場商圈知名人氣店家，曾吸引網友、藝人造訪廣受年輕族群喜愛，導致這起縱火案引發關注，轄區第一分局表示，這起火警發生於凌晨4時23分，地點位於台灣大道一段的某商家騎樓，一名路人發現機車起火後，迅速撲滅火勢，避免火勢蔓延，消防人員到場時火勢已熄滅，但機車車頭嚴重毀損，所幸無人受傷。

    警方調閱監視器畫面，發現事發時有一名男子在騎樓徘徊，隨後機車開始冒出火光，隨即被附近民眾發現並撲滅火勢，經掌握涉案人影像，鎖定32歲陳姓男子涉嫌，今天下午3時許持拘票前往陳男住家逮人，查扣犯案用打火機一枚、作案衣物等證物。

    陳男初詢供稱，因經濟問題壓力大，今天凌晨與妻子吵架後心情不佳，才會飲酒後隨機縱火發洩，警方目前仍持續釐清案情，全案朝公共危險罪嫌方向偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方查扣犯案用打火機一枚。（警方提供）

    警方查扣犯案用打火機一枚。（警方提供）

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