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    爭道火氣大！台中男怒砸對方車窗玻璃四濺 網驚：棒球魂上身？

    葉男一下車就持球棒朝莊男的車窗猛揮。（擷自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    葉男一下車就持球棒朝莊男的車窗猛揮。（擷自Youtube WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    2025/03/04 18:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今上演火爆行車糾紛！兩名男子因搶道互不相讓衍擦撞，其中一方暴怒下抄起球棒，直接朝對方車窗及後照鏡猛砸，造成對方左手指掛彩，警方獲報到場時，衝突雖已告一段落仍依法究辦，至於兩造街頭脫序行為也被拍下上傳網路，引發網友議論。

    這起衝突發生在今天上午8點多，地點在五權西路一段與五權路口，同為49歲的葉男與莊男，分別開車行經該路口時，因互不相讓發生糾紛，兩車一路較勁，最終擦撞停在路中央，氣氛劍拔弩張，而葉男一時怒火攻心，竟從車內拿出球棒，對著莊男轎車左前車窗與左後視鏡猛砸，玻璃瞬間四濺，莊男的左手指也被碎玻璃噴濺受傷。

    轄區第一分局表示，警方到場時，衝突未再升高，雙方酒測結果均為0，交通事故部分由交通分隊依程序處理，另莊男對葉男提出傷害及毀損告訴，警方已依規定受理，全案經調查後，將葉男依涉嫌傷害、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    而整起過程也全被民眾行車記錄器拍下，當時2車右轉五權西路後，莊男自外線車道要往內切，葉則繼續加速，2車距離相當靠近，再持續貼近擦撞後衍生糾紛掀起熱議，網友直呼：「棒球魂上身？」、「台中駕駛火氣大，球棒揮得行雲流水！」、「開車要小心，別把馬路當棒球場。」警方也再次呼籲，行車應理性，別讓一時衝動釀成終身遺憾。

    莊男車窗被葉持球棒打碎。（民眾提供）（記者許國楨攝）

    莊男車窗被葉持球棒打碎。（民眾提供）（記者許國楨攝）

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