出家人擔任罷免志工！釋正定：國家有難不挺身而出談何修行

出家40年的釋正定站上第一線當罷免志工。（圖：釋正定提供）

2025/03/04 16:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台掀大罷免潮，各罷免團體即將啟動第2階段連署，佛教界昨有人發起「佛教皈依弟子護國宣言」，籲佛弟子支持罷免不適任立委，抵抗中共，守護台灣，更捍衛宗教信仰自由；出家40年的釋正定除參與連署，更直接站上第一線擔任罷團志工，正定法師說，人間處處是道場，國家有難、人民有危，不挺身而出談何修行。

來自佛弟子自發串連推出「佛教皈依弟子護國宣言」，推動支持罷免不適任立委連署，宣言昨日發表至今日中午，已有包括別號「八不居士」、聖嚴法師皈依弟子的聯電創辦人曹興誠等近300人參與連署外，出家佛弟子已有包括釋正定（梵因法師）、釋如速（如速法師）等11人連署。

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其中出家40年的釋正定法師除第一間響應「佛教皈依弟子護國宣言」連署外，更身體力行，站到第一線，擔任桃園罷免立委涂權吉的罷團志工，在連署站幫忙收連署書、宣傳罷免不適任立委的重要性等，特別引人注目。

正定法師說，很多佛教徒或出家人存有迷思，認為佛教不應參與「政治」等俗世紛擾，但佛法講究智慧慈悲，更要明辨是非善惡，解救蒼生於疾苦，如今中國強權威脅台灣和平安全，台灣面臨生存危機，藍白立委卻自甘淪為中共打手，企圖破壞台灣的民主憲政，在此國家臨危急存亡之秋，無論是誰都應挺身而出，佛弟子也有義務盡力協助蒼生離苦得樂。

宣揚佛法40年的正定法師是第一次參與公民行動，他說，歷史上不乏佛門子弟參與救國救民，包括民初法號「唯心」的太虛大師曾參與革命，弘一大師參與抗日等救國行動，正定法師說，若國家有難、人民有危，自以「修行」為框架自限腳步，談何修行。

正定法師說，人間處處是道場，處處能修行，在大是大非前行動展現智慧與慈悲才是修行，而非閉門不顧或不顧民間疾苦去修行，他希望號召佛弟子甚至一般大眾，勇敢面對問題、解決問題更助人，才是真正實現佛法智慧，更盼年輕人關注罷免大事，行動支持罷免不適任立委，才能好好守住台灣、民主及信仰自由。

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