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    台中新光三越電子禮券及團體電影票可展延 第二賣場林酒店今開賣

    新光三越短期安置案　第二賣場第二點林酒店今天下午開賣 有13 個品牌（記者蘇金鳳攝）

    新光三越短期安置案　第二賣場第二點林酒店今天下午開賣 有13 個品牌（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/04 16:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為短期安置新光三越台中中港店的品牌業者及員工，新光三越繼在台中世貿中心開發第二賣場的首站外，今天下午第二站在林酒店玫瑰廳開賣，即日至3月底，由雅詩蘭黛與資生堂兩大美妝集團旗下13個品牌、近百位員工共同參與，此外，新光三越宣布2 月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延至今年底止，新光影城團體優惠券也可展延。

    另外，第二賣場首站台中世貿中心一館也安置100多人，3天開賣下來，已有8500人次。

    新光販促部公關協理張家齊表示，新光三越所發行的現金禮券與商品禮券並無使用期限，且於全台分店皆可使用；台中中港店原定於2月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延至今年的12月31日止，而台中新光影城針對票券發售日期為2024年2月1日之後的團體優惠券，其優惠有效期限（即：售出日起算一年內）將再自動展延一年。

    為短期安置廠商及員工，張家齊表示，今天第二賣場第二點地點設在林酒店，是以化妝品為主，由雅詩蘭黛與資生堂兩大美妝集團旗下13個品牌、近百位員工共同參與，即日起到3月31日止，每天上午11點至晚上9點，停車權益跟在新光三越一樣。

    至於何時再選其他地點，張家齊表示，會聽取廠商意見持續尋找地點。

    張家齊表示，目前新光三越現階段還是在領取私人物品的階段到3月6日止，即使只有一個人領取，所有消防安全人員編組都一樣符合規定。

    資生堂國際櫃品牌賴姓業務經理表示，非常開心能夠有此一漂亮的場地讓他們能持續服務顧客，很多顧客一直在詢問。事件發生當下，有安排美容顧問就近到其他百貨公司服務。

    許姓美容顧問表示，當天休假，同事都很平安；顧客詢問最多的問題，新光三越何時開幕，她都安慰顧客共體時艱。

    新光三越販促部公關協理張家齊表示，2 月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延今年底（記者蘇金鳳攝）

    新光三越販促部公關協理張家齊表示，2 月底到期的電子贈品禮券，使用期限將展延今年底（記者蘇金鳳攝）

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