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    台中警宣導車手5特徵 ATM貼QR Code掃碼舉報賺5千

    台中市第二分局推出「掃碼識詐抓車手拿獎金」策略。（警方提供）

    台中市第二分局推出「掃碼識詐抓車手拿獎金」策略。（警方提供）

    2025/03/04 12:49

    〔記者許國楨／台中報導〕詐騙太猖狂已成國安問題，民眾荷包失血，警方也繃緊神經！台中市第二分局推出「掃碼識詐抓車手拿獎金」策略，在轄內超商與銀行ATM上張貼QR Code的創新作為，近期也製作影片，除藉此提醒取款民眾小心詐騙，更提供檢舉獎金，只要成功舉報車手可獲得5000元獎勵，一起防制詐欺不法。

    根據警政署詐騙儀表板顯示，全台1至2月共受理2萬3893年詐騙案，財損金額高達156億，有鑑於詐騙集團常利用車手透過ATM多筆提領，迅速轉移不法款項，中市第二分局特別規畫ATM反詐騙宣導計畫，在ATM張貼『QR Code』，讓民眾看到可疑人物拿手機掃一下直通派出所，值班警員立即出動。

    二分局表示，詐騙車手常在ATM前頻繁提領贓款，包括「戴帽子」、「戴口罩」、「持多張提款卡反覆提款」、「長時間占用ATM」或「提款時頻看手機」等5大特徵，民眾只要發現可疑對象，即可直接掃碼回報當地派出所，警方將立即出動攔查，大幅提升破案速度。

    此外，為了更精準打擊詐騙集團，警方根據大數據分析，鎖定提款熱點，加強巡邏，甚至派遣便衣警員埋伏，形成ATM防詐新防線，值得一提的是，這項計畫不僅能檢舉車手，還可能即時阻止受害者匯款，一些民眾在詐騙集團的指示下，正準備於ATM操作時，希看見QR Code掃描能及時保住財產。

    第二分局長鍾承志強調，這項創新舉措已經在育才派出所轄內的29處ATM試辦，未來將視成效擴大推行，民眾若遇可疑情況，可立即掃碼通報，或撥打165反詐騙專線，與警方攜手守護財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方在轄內超商與銀行ATM上張貼QR Code。（警方提供）

    警方在轄內超商與銀行ATM上張貼QR Code。（警方提供）

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