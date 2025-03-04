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    中市前地政局長吳存金涉貪交保 龍井鄉親：很驚訝、做人風評很好

    台中市前地政局長吳存金涉貪交保，龍井鄉親多感驚訝。（資料照）

    台中市前地政局長吳存金涉貪交保，龍井鄉親多感驚訝。（資料照）

    2025/03/04 12:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市前地政局長吳存金疑因「特別費使用」涉貪弊端，2月25日遭檢廉搜索、複訊並以100萬元交保，至今仍讓故鄉、龍井區麗水里鄉親感到不可思議，里長陳耀墩說，吳存金母親就住在庄內，公務員資歷長達40年風評很好，做人和氣又實在，很受地方推崇。龍井區里長聯誼會長張文慶說，尊重司法，對於涉案仍感到不可思議。

    吳存金疑涉特別費不當使用，檢廉約談後後以100萬元交保，3月3日請辭獲准，龍井鄉親多感不捨，吳存金母親張媽媽仍住在麗水里，過去數年，包括里鄰長年終區政業務講習、龍泉里活動中心等大小活動，吳存金會與市長盧秀燕一同出席，或代理盧秀燕出席與地方互動，張文慶說，「為人很受肯定。」

    陳耀墩表示，吳存金大小活動都來地方，常將「龍井的女兒」、「麗水的女兒」掛在嘴邊，做人實在又和氣，給村民印象就是和藹可親、風評很好，發生事端感到很驚訝，希望檢調查清楚還她清白。

    吳存金在龍井出生，從小在軍公家庭背景長大，環境並不寬裕，北上政大地政系求學為盧秀燕學姐，吳存金曾對外表示，出嫁前母親告訴她，沒有辦法給嫁妝，學歷就是最好的嫁妝，一直將庭訓謹記在心。

    張文慶指出，吳存金負責督導龍井區，市長若忙就是她在發落（台語：處置安排）地方事，很受到地方肯定，為人正直應不致於挪用公款，尊重司法調查但仍感到不可思議。

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