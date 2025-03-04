「警」覺！台中保大深夜盤查違規車輛 1小時內逮2男攜毒上路

警方攔查違規轎車查獲毒品。（警方提供）

2025/03/04 09:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊查緝毒品有一套，2日深夜巡邏期間憑藉敏銳觀察盤查違規車輛，1小時內先後查獲兩名開車男子涉嫌攜毒上路，共查扣咖啡包、K他命等毒品共1.5公斤，市價超過43萬元，警詢後分依毒品罪嫌送辦，是否毒駕，還要等驗尿報告出來再進一步認定究責。

2日晚間10點，保大第二中隊在豐原區惠陽路巡邏時，發現一輛轎車違規變換車道，原本只是例行攔查，沒想到一靠近就聞到車內飄出奇怪的臭味，駕駛陳男（28歲）滿臉心虛一問三不答，最後在他同意下，警方果然在後車箱搜出甲基卡西酮145包（841公克）、他命4包（206公克）、梅錠2包（51公克）及磅秤、手機等證物。

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陳男見事跡敗露，當場坦承吸食及持有，直說「沒想到這麼快就被抓」；隨後11點左右，第一中隊也在西屯區朝馬路攔下一輛違規停車的轎車，駕駛劉男（27歲）表現得異常緊張，警方覺得有鬼，仔細盤查後，也在他的黑色公事包裡發現103包毒品咖啡包和8包K他命，重量達407公克，劉連反駁的機會都沒有，只能乖乖束手就擒。

警方這波行動，一晚就攔截1.5公斤毒品，成功攔阻毒品流入市面，兩名毒犯全被帶回，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方訊問後命限制住居，另外2人有無毒駕公共危險罪部分，將待驗尿報告結果另案偵辦。

台中市警局保安大隊線上立破績效評比，每月份均獲第一名佳績，傑出表現獲得肯定，大隊長蔡期望說，保大業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，有效嚇阻犯罪發生，期勉繼續維持優良傳統，重要的是讓民眾有感，安居樂業。

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保大第一中隊查獲103包毒品咖啡包和8包K他命。（警方提供）

保大第二中隊查獲的各類毒品。（警方提供）

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